Peruano que se respeta. El 40 % de peruanos iniciaron un negocio durante la pandemia, de los cuales solo el 20 % impulsa su emprendimiento en las redes sociales, según la consultora Activa Perú. Ante esto, dos jóvenes peruanos lanzaron la plataforma ‘Botiquín de supervivencia para nuevos creadores’. Se trata de Héctor Delgado y Sara La Torre , quienes, a través de su portal web, enseñan de manera práctica, lúdica y sin costo a elaborar contenido gráfico y audiovisual, desde afiches, GIF, memes hasta podcast y videocast.

“Con la pandemia todo se ha vuelto digital, por ello necesitamos reinventarnos y tener presencia activa en internet. Nosotros ayudaremos a los emprendedores para que se conviertan en creadores de contenido, ya sea para las redes sociales o la web”, explica Delgado, quien es fotógrafo de profesión.

Esta plataforma digital se logró concretar este año gracias al apoyo de la Fundación Telefónica, pues Héctor y Sara ganaron la segunda edición del concurso ‘Espacio Virtual’, que premia a los mejores proyectos que impulsen la cultura y la educación ante las restricciones por la pandemia.

“Este Botiquín de supervivencia también es para aquellas personas que están autogestionando su propio contenido con fines artísticos, educativos, profesionales, etc. Puede ser un profesor, una ama de casa, escolares o personas de la tercera edad. El contenido es útil y entendible para todas las edades”, sostiene La Torre, quien es psicóloga. Conoce la plataforma ingresando a: www.botiquindesupervivencia.com

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Escritor invita a leer sus libros llenos de increíbles historias

Los libros de Marco Rujel García quieren entretener y hacer volar la imaginación de las personas, y a su vez tienen el objetivo de revalorar las leyendas peruanas.

Quiere impulsar la lectura a través del plan lector y al mismo tiempo dar a conocer las distintas leyendas, mitos y creencias de nuestro país. Fotos: Trome.

Peruano que se respeta. ‘Ser mejor que ayer, siempre’ es una frase que Marco Rujel García tiene muy presente en su vida. A sus 43 años está por graduarse de ingeniero civil, tiene su propio negocio en el rubro de la construcción y ha publicado cuatro libros, en los cuales plasma sus experiencias y las mezcla con las costumbres y leyendas peruanas.

“Soy de madre cusqueña y padre piurano, gracias a ellos conozco muchas historias y costumbres del Perú. A eso se sumó mi espíritu soñador. A los 15 años dejé mi casa para convertirme en trapecista de un circo y ejercí esa profesión hasta los 30. También he sido cinturón negro en Taekwondo y he estudiado un poco de electricidad y electrónica. Todas estas vivencias me han servido para escribir mis libros, que tienen como personaje principal a un perro llamado Valentino”, cuenta este orgulloso vecino de San Juan de Lurigancho.

Los libros de Rujel García quieren entretener y hacer volar la imaginación de las personas, y a su vez tienen el objetivo de revalorar las leyendas peruanas. “Quiero impulsar la lectura a través del plan lector, al mismo tiempo dar a conocer las distintas leyendas, mitos y creencias de nuestro país. También espero llegar al cine con mis novelas”, indica el escritor, que está próximo a publicar su quinto libro.

Puedes solicitar sus obras en Facebook, búscalo como Marcos David Rujel García.

MÁS INFORMACIÓN:

OpenCovid-Perú: Anuncian cierre de portal que informaba sobre avance de la pandemia en el país

Parque de las Leyendas: Invita a participar en diversos talleres

Pedro Castillo: “Hoy piensan que con un tuit se cambia al país y así no es”