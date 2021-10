Peruano que se respeta. A sus 62 años, el profesor Julián García Rivera está orgulloso de la labor que hace al enseñar danzas folclóricas a los jóvenes de Ate. En 1989 fundó el Centro de Investigación y Promoción del Folclor Nacional e Internacional Sonq’o Llaq’ta con el objetivo de difundir los bailes típicos del Perú. Y como hace poco el Ministerio de Cultura declaró a la danza diablada puneña como Patrimonio Cultural de la Nación, los buscamos para conocer más de su trayectoria.

¿Cómo empezó esta agrupación de baile?

Empezó hace 32 años con unos cuantos niños. Ahora este elenco lo conforman 35 jóvenes.

¿Qué lo animó a enseñar danzas?

Nació por casualidad. Yo enseñaba teatro a los niños y justo un amigo de Cerro de Pasco llegó a Lima. Él les dio clases de danzas por dos meses. Como tuvo que regresar a su tierra, yo quise seguir dando ese curso. Por eso, me inscribí en un taller y ahí descubrí que tenía habilidad para el baile.

Ahí comenzó entonces…

Sí, participé en diferentes elencos de danzas folclóricas, comencé a enseñar y luego fundé la agrupación Sonq’o Llaq’ta.

¿Qué significa Sonq’o Llaq’ta?

Es una palabra quechua que significa: corazón del pueblo.

¿Enseña todo tipo de danzas?

Sí, me enfoco en guiar a los chicos, crear coreografías y organizar las presentaciones. Una de las danzas que bailamos es la diablada, estamos contentos de que haya sido reconocida por el Ministerio de Cultura.

¿Es complicado dirigir un elenco?

Se necesita mucha paciencia y orden.

Han ido a Santo Domingo, Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia. "Nuestras danzas son coloridas y bonitas, la gente en el extranjero nos pedía que sigamos bailando", cuenta el profesor.

Está contento con la labor que realiza…

Muy contento. Recuerdo que un chico con problemas de drogas me pidió ingresar al elenco. Lo pensé porque tampoco quería exponer a los demás. Pero este chico me dijo que no lo abandonara, esas palabras me tocaron el corazón.

¿Lo aceptó?

Permití que ingresara al grupo, pero con límites y horarios.

¿Y funcionó?

Eso fue lo mejor de todo. Él se regeneró, luego postuló a la PNP e ingresó. Un día estaba caminando por la calle y este chico me tocó la espalda y me dijo: ¡Está detenido! Volteé y me llamó ‘profe’. No sabe la alegría que sentí al verlo. Ahora sé que la danza puede cambiar tu vida.

¿Ha viajado al extranjero con su grupo?

Hemos ido a Santo Domingo, Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia. Nuestras danzas son coloridas y bonitas, la gente en el extranjero nos pedía que sigamos bailando.

¿Dónde lo encuentran?

Sonq’o Llaq’ta está en Instagram (@sonqo_llaqta) y en Facebook (@sonqollaqta).

