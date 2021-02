No hay pandemia que frene ni siquiera por unos días a la delincuencia. Las motos lineales, tan útiles para el trabajo y el transporte, también las usa el hampa para arrebato, raqueteo, asalto y sicariato, inclusive en pleno estado de emergencia. Los casos de delincuencia utilizando estos vehículos de dos ruedas van en aumento, aprovechando su velocidad y que con ellas esquivan el tráfico vehicular o incluso se suben a veredas o manejan ‘en contra’, para su fuga.

Buscando una manera de reducir esta terrible situación que eleva la inseguridad ciudadana, hay voces a favor de prohibir que dos personas viajen en moto, entre ellas la del ministro del Interior, José Elice. Vía Canal N, ayer, expresó estar de acuerdo y que “se trabaja una propuesta” sobre ese tema para que pueda cumplirse. En Miraflores ya ha surgido la propuesta en torno a prohibir la circulación con acompañante en moto y que para excepciones se tendría que tramitar un pase de circulación en la comisaría.

Trome conversó de este tema con dos reconocidos especialistas en temas de tránsito, Luis Quispe Candia (Luz Ámbar) y Alfonso Flórez Mazzini (Transitemos).

“Hace unos años se modificó el Reglamento Nacional de Tránsito para limitar los ocupantes en vehículo menor de dos ruedas a solo una persona y que además se use chaleco y casco con número de placa, pero quedó sin efecto, no se aplica. Restringir totalmente la circulación de dos personas en una moto afectaría a muchas personas, no solo en Iquitos, el norte o en Lima. Hay padres que trasladan así a su hijos o esposos que viajan en una moto”, dijo Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar.

Añadió que en Colombia se implementó esa medida, pero se levantó porque no fue eficaz.

Plantean placa de rodaje más grande para las motos.

TECNOLOGÍA Y CONTROL POLICIAL

Quispe Candia señala que se necesita que nuestra Policía sea más proactiva, que intervenga al ver a dos personas en moto y conozca bien sobre los tipos de placas. “Además, se prepublicó la norma para ampliar el tamaño de la placa (más visible) de las motos, pero falta ejecutarla. Ayudaría también que los motociclistas usen chalecos refractarios de diferente color según su uso (delivery, particular u otro) para identificar y para la seguridad vial”, remarcó

Alfonso Flórez Mazzini, gerente general de la Fundación Transitemos, considera que los motociclistas deben pasar verdadero examen de conducción para su licencia (incluido reglas y psicológico), a través de la Policía de Tránsito. “Ellos tienen su Escuela de Policías Motorizados, que es una de las mejores de América, y con el nuevo examen eso a su vez actualizaría su base de datos”, explica.

Añade que es imposible tener a un policía en cada esquina controlando, por lo que se debe usar la tecnología. “Desde hace tiempo la Asociación Automotriz del Perú (AAP) pide que se apruebe la nueva placa de rodaje más grande, de estándares internacionales y con chip, así será más identificable incluso electrónicamente”. Además, que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) habilite los pórticos de fiscalización para lectura electrónica del chip, que haya también escáneres portátiles, radares de control de velocidad y otros.

Polémica norma. Motociclistas rechazan obligatoriedad del uso de chalecos y cascos con la placa. (Manuel Melgar)

PLACA MÁS GRANDE

La AAP propone que las motos usen placas de 17 centímetros de alto y 20 centímetros de ancho, en lugar de las actuales con 11 centímetros de alto y 19 centímetros de ancho. “Se trata de placas más grandes, similares a las que se usan en Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay. Ese tipo de matrícula ayuda a un policía entrenado a identificar las características, letras y números de las placas con mayor facilidad, y ayuda también a la lucha contra la delincuencia”, sostuvo Armando Negri, presidente de la AAP.

Remarcó que el uso de placa más grande ya existe en países del Mercosur o en Europa, y que esa medida ha sido “más efectiva para la fiscalización de las motos y como elemento disuasivo para la delincuencia”.

Cercado de Lima: Delincuentes en moto roban 100 mil soles a cambista | VIDEO https://t.co/nUienDbrxw — Diario Trome (@tromepe) January 31, 2021





SEPA QUE:

*Hay más de 2.2 millones de motos en Perú, y cubren necesidades de transporte de 5 millones de personas.

*El año pasado, aún con pandemia, se vendieron 194,407 motocicletas, cifra que significó un crecimiento de 16.2% frente al 2019, según la Asociación Automotriz del Perú.

*La AAP también pide más capacitación y fortalecimiento del área de investigación PNP.

Delivery. (Foto: GEC)