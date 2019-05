Jerónimo Centurión asegura ser inocente ante denuncias por violencia sexual en su contra

Jerónimo Centurión , ex integrante de la Asamblea del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), aseguró ser inocente ante las denuncias en su contra por presunta violencia sexual en contra de una joven periodista de Costa Rica, quien contó cómo el hombre de prensa abusó de ella cuando grabaron un documental.

A través de su cuenta en Facebook, contó que en un viaje que realizó a Costa Rica para grabar parte de un documental, trabajó con una mujer “recomendada por una ONG feminista de ese país”, con quien viajó a playa Tamarindo.

Explicó que en el mencionado balneario fue muy difícil conseguir alojamiento y que solo encontró un cuarto con cama doble.

“Hice la reserva vía Booking, pero luego de pagar me figuró una sola cama. Intenté cancelarlo inmediatamente. Probé modificar la reserva de mil maneras, sin suerte. Le mandé la foto de la reserva a la persona. También un audio para ver qué hacíamos, tanto ella como yo llamamos para cancelar, pero nadie respondió (tengo audios y textos de todo). Quedamos en resolverlo allá”, contó Jerónimo Centurión.

Indicó que luego de unas entrevistas, ambos compartieron el mismo cuarto. Sin embargo, negó que haya cometido algún delito sexual, tal como lo contó la también periodista quien lo acusó de tocarle sus senos y de ponerse encima de ella para tener relaciones sexuales.

“Luego de las entrevistas, ella se quedó en el hotel y yo salí a dar una vuelta. Regresé y dormí. No estuvo bien compartir cuarto, lo lamento profundamente. En ese momento no pareció un problema, pero entiendo que en perspectiva no solo se presta a especulaciones, sino que está mal. Lo que niego rotundamente son las imputaciones de carácter sexual y la escena escalofriante que ella describe”, aseguró Jerónimo Centurión.

Asimismo, dijo que a su regreso a Perú, ella le expresa a la persona de la ONG que la recomendó, que se sintió acosada.

“Esto es informado a Promsex en abril de 2018, les pido que hablen con ella, como corresponde, que escuchen a la víctima porque estaba y estoy seguro de lo que hice y no hice. Pero en ese momento ella prefirió no hablar. Yo envié un correo agradeciendo su enorme apoyo en la producción y disculpándome por si algún acto o palabra mía la podrían haber hecho sentir incómoda”, aseveró Jerónimo Centurión.

Se refirió también a una segunda denuncia que comenzó a circular por WhatsApp, de una chica limeña que trabajó con él, denunciándole de acosador “por abrirle la puerta en toalla”.

“El post de esta persona es agresivo, pero los hechos se remiten a eso. ¿Fue un error? Sí. Y si la hice sentir incómoda por abrir la puerta de esa manera, lo lamento. No se lo dije en su momento porque me ganó la indignación, pero entiendo que algunos hechos que los hombres normalizamos pueden generar incomodidades y debemos corregir eso”, enfatizó Jerónimo Centurión.

Entonces, enfatizó, la denunciante de Costa Rica se enteró de este hecho y lo interpretó como un nuevo acto de “abuso sexual”. “En base a los hechos relatados hoy me acusan de haber abusado de dos mujeres”.

“Creo que estamos en un momento de cambio, en el que luego de siglos de violencia, las mujeres están denunciando una violencia histórica y debemos estar a la altura. Nuestro deber es escucharlas y prestarles extrema atención. Pero también creo que los medios y las plataformas de defensa de las mujeres deben ir al menos un paso más allá e intentar buscar la verdad”, puntualizó Jerónimo Centurión.

Cabe recordar que tras las denuncias contra Jerónimo Centurión, Promsex tomó la decisión de “relevar a Centurión de la Asamblea, así como suspender cualquier vínculo contractual”.