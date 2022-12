Las violentas protestas desatadas en Apurímac, y otras regiones del Perú, continúan. Recientemente, ATV difundió un audio de un policía desesperado que pide refuerzos a sus colegas, ya que fueron rebasados por los manifestantes, en Chincheros.

En la grabación, el oficial explica que hay policías heridos y que manden helicópteros para dispersar a las personas que los estaban atacando.

“Necesitamos apoyo en Chincheros, somos unos 30 efectivos, ya se nos están acabando las munición. ¡Tenemos policías heridos! ¡Por favor promociones! Llamen, llamen que venga el helicóptero”, se le escucha decir.

Fernando Díaz y Alicia Retto indignados tras escuchar audio de policía

Luego de escuchar el dramático audio del policía, Alicia Retto remarcó que no es justo que un policía este suplicando por apoyo porque no pueden controlar la situación. “Hay un estado de emergencia, y hasta ahora no se ve el resultado de ese estado ¿qué se está esperando?”, agregó.

“¿Cuántos peruanos más van a morir enfrentandose? Utilizados como carne de cañón (...) Les están lavando el cerebro y los están exponiendo en primera línea”, expresó Fernando Díaz.

