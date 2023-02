El cierre de la empresa minera Las Bambas por las acciones de violencia en el sur durante las protestas contra Dina Boluarte está afectando la economía de miles de familias de Apurímac y de todo el país, con pérdidas estimadas en 5.2 millones de soles por cada día que no se produce, según afirmaron diversos expertos.

El presidente de la Cámara de Comercio de Apurímac, Edward Palacios, indicó que la paralización de Las Bambas es una “pérdida muy grande”, porque la unidad representa casi el 80% del PBI regional y más del 1% del PBI nacional. Con el cierre de la mina, indicó, ya no se va a poder contar con dinero para “atender las brechas sociales y generar obras que atiendas las necesidades sociales”.

“Hay otra parte de la población que ha sido azuzada, que es lamentablemente la que más necesita, que no ha visto reflejado esta bonanza económica en la región y que son azuzados diciéndoles: miren cómo se llevan nuestra riqueza, nuestro futuro y animales. Por supuesto que tienen justos reclamos, pero eso ha sido problema de los gobiernos subnacionales que no han sabido efectivizar en obras de desarrollo toda la bonanza económica que ha tenido Apurímac”, manifestó.

En ese sentido, Palacios señaló que solo por el efecto de la paralización de la producción de cobre, la región Apurímac perderá S/5.2 millones por cada día que deje de producir, por concepto de canon y regalías dejados de generar. El canon representa el 50% del Impuesto a la Renta que generan las empresas mineras. “La paralización de Las Bambas, para nosotros, es una pérdida muy grande porque para el Perú representa más del 1% del PBI”, mencionó.

Por su parte, Erick Ramos, secretario general de la empresa minera Las Bambas, advirtió que más de 8 500 trabajadores y más de 75 mil familias se verán perjudicados tras dicha paralización. “Son más de 8 500 puestos de trabajo que están quedando a la deriva, entre trabajadores directos e indirectos y es un promedio de 75 mil familias afectadas a nivel general, porque esta actividad genera puestos de trabajo indirectos y directos en toda esta región y parte de Cusco”, sostuvo.

De otro lado el gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Carlos Diez Canseco, considera que el Gobierno está tratando de hacer las cosas bien y que los responsables de los desmanes son los vándalos que están tratando de paralizar al Perú.

“Como consecuencia de los actos violentos, ellos ya no tienen la posibilidad de seguir operando, porque no tienen los insumos necesarios para producir, y porque la entrada y salida de minerales está bloqueada. No es que ellos hayan decidido cerrar por cerrar, sino que el entorno violento que está viéndose en el sur afecta a Las Bambas”, dijo.

PIDEN AL EJÉRCITO

El presidente de la Cámara de Comercio de Apurímac también informó que solicitarán a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la presencia de miembros del Ejército del Perú (EP) para garantizar el libre tránsito en el corredor minero, y los insumos lleguen a Las Bambas.

“Hemos redactado un documento a la PCM solicitando la intervención de las Fuerzas Armadas para recuperar no solo la carretera que articula Abancay con el resto del país sino también el corredor vial minero del sur porque esta afectación económica es una suma de todo desde años anteriores”, remarcó en diálogo con RPP.

Como se sabe desde el 1 de febrero la minera paralizó sus operaciones debido a la falta de insumos que no ingresan desde diciembre pasado a causa de los continuos bloqueos en la corredor minero.

