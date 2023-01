Un dramático video muestra el preciso momento en el que una turba de personas atacaron a una familia que se trasladaba en una camioneta, donde había niña, esto durante las protestas que se vienen registrando en Puno.

Según informó América Noticias, el hecho ocurrió en la ruta Puno - Arequipa, las víctimas se encontraban en su vehículo, cuando de un momento a otro la fila de autos cambia de ruta y pese a que intentaron escapar terminaron por ser detenidos.

“Por qué son así, no somos de aquí. No sean malos, abusivos. Son delincuentes, no son huelguistas” , se escucha decir a la madre.

Violencia y descontrol en Puno

En la región de Puno, específicamente en Juliaca, viene siendo escenario de violentas protestas que han dejado hasta el momento 17 personas fallecidas. Los manifestantes exigen el cierre del Congreso.

Además, se han registrado robos a supermercados y tiendas, así como daños a la propiedad privada.

