La congresista Sigrid Bazán arremetió contra el premier Pedro Angulo luego que minimizara las protestas de los ciudadanos al interior del país, quienes exigen la renuncia inmediata de la presidenta de la República, Dina Boluarte, así como la convocatoria de elecciones generales en corto plazo.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora de Juntos por el Perú exigió también la salida de Angulo de la Presidencia del Consejo de Ministros, esto luego de calificar de azuzadores a la manifestantes.

“ Declaraciones del premier Pedro Angulo demuestran una total desconexión con la realidad . Pretender deslegitimar las protestas diciendo que hay “azuzadores profesionales” no calma la crisis, solo la empeora. Debe renunciar de inmediato”, escribió.

Sigrid Bazán critica duramente a premier

LAS DESAFORTUNADAS DECLARACIONES DEL PREMIER

Las fuertes manifestaciones que se han desatado en varias partes del país para clamar el adelanto de elecciones general ya tiene como resultado a dos personas muertas. Sin embargo, al ser consultado por el panorama en medio del conflicto social, el nuevo premier Pedro Angulo tuvo desafortunadas declaraciones minimizando el hecho.

“La realidad es que lo que interpretamos es que se trata de impedir la gobernabilidad, nosotros tenemos que sentarnos en los despachos, recibirlos formalmente, hacer unas transferencias que son formales, tenemos que cambiar personas, enterarnos de curriculums, hay muchos trabajos por hacer ”, dijo.

“De lo que usted me dice, de lo que se ha visto como violencia, se ha visto por momentos, yo no he visto un panorama completo porque no he tenido tiempo para eso. Hay muchas decisiones que se tiene que tomar de gobierno y nos falta tiempo para mirar de modo completo la televisión como antes tenía tiempo ”, agregó.