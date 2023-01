Después de enterarnos que la leche no era leche, que el jugo de frutas no tenía frutas o que el “canal del Mundial” no transmitía todos los partidos del Mundial, ahora nos enteramos que los cubitos de caldo de carne no son de carne. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) multó a Nestlé con 35.94 UIT, es decir S/173 448, por incurrir en publicidad engañosa en su producto Maggi Cubito Carne.

Según el mencionado organismo, el empaque de 100 gramos de Maggi Cubito Carne no contiene carne en su composición, a pesar de que la empresa da a entender esto en su publicidad, en la que utiliza el dibujo de una vaquita.

Tras la denuncia presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Ancash- Acuera, en enero del 2022, la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal admitió a trámite la denuncia presentada e imputó a Nestlé la presunta comisión de actos de engaño, debido a que vendría difundiendo publicidad en el empaque del producto “Maggi Cubito Carne de 100g” con la imagen de un plato de comida con trozos de carne cocida y la imagen caricaturizada de un bovino, lo que daría a entender a los consumidores que dicho producto tendría como ingrediente principal la carne.

Tras un largo proceso, Indecopi notificó ayer a las partes sobre la decisión en el que se impone a Nestlé la multa ascendente a 35.94 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a S/ 173 448.

Pero además, se ordena a Nestlé Perú S.A. que no vuelva a difundir publicidad en la cual se transmita que el producto Maggi Cubito Carne de 100g contienen carne en su composición.

EMPRESA SE DEFIENDE

En el proceso, la empresa Nestlé dijo que la aparición de la imagen de un bovino caricaturizado y un plato de comida con trozos de carne no traslada el mensaje publicitario de que el producto tiene como ingrediente principal la carne, sino que el producto es un saborizante y por ello se muestra un plato que cuenta justamente con el aderezo sabor a carne.

Además, indicaron que un consumidor razonable no pensaría que un cubito de dimensión tan pequeña contenga carne y que, en la cara superior del empaque, figura la indicación expresa “mezcla deshidratada sabor a carne”, la cual no puede ser analizada de manera independiente a los demás elementos publicitarios de la caja.

Esta sanción recuerda otros casos de publicidad engañosa sancionados por Indecopi.

LECHE QUE NO ES LECHE

En 2018, Indecopi sancionó a las empresas Leche Gloria Sociedad Anónima - Gloria S.A. y Nestlé Perú S.A. con una multa total de 1014.89 UIT equivalente - en esa fecha - a S/ 4 262 538, por anunciar a través de diversos medios (empaques, televisión y página web) tres productos lácteos, presentándolos publicitariamente como si fueran de leche de vaca, pese a que ello no era cierto.

En noviembre del 2022, el Poder Judicial le dio la razón a Indecopi sobre el pronunciamiento de la Sala Especializada en Protección al Consumidor que determinó que los productos “Bonlé familiar” de Gloria e “Ideal Amanecer” de Nestlé, no deben incluir el término ‘leche’ en la denominación de sus productos debido a que no refleja su verdadera naturaleza.

Este fallo judicial se dio luego que Gloria y Nestlé presentarán un recurso de casación.

JUGOS SIN FRUTAS

En mayo de este año, la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD) del Indecopi, en coordinación con la Dirección de Fiscalización (DFI), inició una investigación a la Corporación Lindley S.A. a fin de verificar que la publicidad de la línea Frugos del Valle Fresh no sea engañosa para los consumidores respecto a su contenido de fruta o jugo de fruta.

La entidad acotó que en Brasil la comercialización de la misma línea de productos fue suspendida debido a que la Autoridad de Consumo de Brasil (PROCON) identificó publicidad engañosa al contener una mínima cantidad de fruta.

CANAL SIN MUNDIAL

En el 2022, una gran cantidad de usuarios manifestaron su descontento debido a que Latina Televisión se promoción como “el canal del Mundial”, pero no transmitió en vivo todos los encuentros que se llevaron a cabo en el mes de noviembre y diciembre, incluido el duelo inaugural de Argentina ante Arabia Saudita.

Ante esta situación la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi impuso una medida cautelar y ordenó a la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. (Latina) el cese preventivo e inmediato de la difusión de todos los anuncios publicitarios relacionados con la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y den a entender que transmitirán “en vivo” todos los partidos del referido torneo.

La entidad indicó que, de corroborarse la difusión de presunta publicidad engañosa por parte de Latina, la Comisión está facultada para imponer una sanción de hasta 700 UIT.

