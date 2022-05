Peruano que se respeta. Este es un payasito peculiar. Anda graciosamente maquillado y listo para hacer sus shows de malabares y magia, pero también esta preparado para combatir a la delincuencia ya que esta capacitado en manejar fusibles y armas de corto alcance. Hablamos del pucallpino Pablo Piero Rengifo Pacaya (27), conocido como el Payasito Liguita, quien es nada menos que un ex reservista del Ejército del Perú y actualmente tiene el grado de Sargento Segundo.

Joven realizó servicio militar y ahora es un divertido payasito

Rengifo se alistó en el servicio militar voluntario en el 2014. En los dos años que estuvo en el cuartel ‘Rafael Hoyos Rubio’ del Rímac aprendió a manejar los fusiles FN FAL e IMI Galil, bayoneta y un mortero similar a la bazuca. Además participó en las labores de rescate en el 2015 debido al fenómeno del Niño registrado en Chaclacayo, Chosica, entre otros puntos.

Mientras cumplía su servicio como reservista y realizaba cursos y talleres que imparte el Ejército, se daba tiempo para bromear con los suboficiales y técnicos, quienes lo alentaban a dedicarse al arte. “Me decían que podía estudiar en la escuela suboficial, pero lo malo es que soy un poco chatito, así que por eso me he dedicado al arte. He aprendido globoflexia y trucos de magia para ofrecer un bonito show”, contó.

Hoy, Rengifo guarda esta experiencia militar como un maravilloso recuerdo. Ahora se dedica exclusivamente a brindar show infantiles y sacar adelante a su esposa Sheyla Elizabeth Tomas Cerron (23), su hija Valentina Mikela (5) y la futura niña que nacerá el próximo mes.

Peruano que se respeta. Cuando Alfonso Escalante Quispe (69), conocido como ‘Chacal’, hermano del recordado y querido ‘Papá Chacalón’ Lorenzo Palacios Quispe, no tiene eventos programados con su agrupacion ‘Chacal y sus Estrellas’, pasa más tiempo en la cocina de su casa picando la zanahoria, el apio y otros ingredientes, removiendo el perol e hirviendo el agua para preparar su famoso y poderoso caldo de gallina en su barrio de San Juan de Lurigancho.

No es la primera vez que ‘Chacal’ emprende en el negocio culinario. Antes cocinaba sus pollos broasters y ahora que se acerca la temporada de invierno, viene preparando sus poderosos caldos en el restaurante Fabiolita Cusi Cusa y los calditos de gallina. Según cuenta, el secreto de sus sopas es emplear gallina doble pechuga, manejar el punto exacto de sal y preparar el caldo con amor y cariño

“Nosotros usamos verdadera gallina, y no pollo. Tengo mi secretito especial para que el caldo adquiera una consistencia agradable y cuando los clientes me piden una yapita; con todo gusto, les vuelvo a servir. Mi sopa esta acompañada con canchita chulpi y chicha morada, que la preparo con higo y membrillo”, cuenta el artista.

Escalante contó que cuando esta preparando sus caldos, los clientes le piden que cante ‘Muchacho Provinciano’ y ‘Viento’, temas emblemas de su hermano, y él no se niega sino que además se pone a bailar con esa chispa que lo caracteriza. Vende en promedio 30 platos y atiende los martes y viernes en su casa, desde las 7 de la noche hasta que se acaben las porciones.

