Gary Urton, profesor honorario de la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP) y del Departamento de Antropología de Harvard, fue acusado de abuso sexual por varias estudiantes, por lo que fue removido de su puesto en la institución estadounidense. Asimismo, el Museo de Arte de Lima (MALI) suspendió por “mutuo acuerdo” cualquier colaboración con el catedrático.

El pasado 29 de mayo The Crimson, el periódico de estudiantes de la Universidad de Harvard, publicó el artículo “Protegidos por estructuras de poder antiguas de décadas, tres antropólogos de renombre de Harvard enfrentan acusaciones de acoso sexual“, donde exponen el sistema estructurado que les daba ventajas a los profesores para abusar de sus alumnos.

Entre los catedráticos que fueron acusados por varias estudiantes de Harvard de acoso, hostigamiento y abuso sexual están Theodore C. Bestor, John L. Comaroff y Gary Urton, profesor honorario de la PUCP.

Según la publicación del centro de estudios norteamericano, Urton “realizó avances sexuales” a una alumna que le pidió que le escribiera una carta de recomendación en 2011, aunque la rechazó, finalmente, cedió ante la presión del profesor que le proponía una “reunión privada para hablar más sobre su carrera".

“Urton era ‘un profesor titular con una cita de por vida para el presidente del Departamento de Antropología en la universidad más prestigiosa en el campo, y en uno de los campos en los que esperaba solicitar un doctorado Sentí que no podía decir no sin poner en peligro mi calificación o mi recomendación’”, indicó la afectada.

Posteriormente, Urton ultrajó a la alumna de Harvard tras encontrarse en una habitación del Sheraton Commander: “Ella alegó en la declaración jurada que Urton le proporcionó alcohol e hizo avances sexuales hacia ella mientras estaba intoxicada, a lo que se sometió. También alegó que él le pidió que realizara actos sexuales que no eran bienvenidos para ella”, menciona The Crimson.

Incluso, días después, el profesor de Antropología le envió un video con instrucciones sobre sexo oral. Finalmente, la exestudiante-quien prefirió mantenerse anónima-recibió “A en la clase y le escribió una carta de recomendación para la escuela de posgrado”.

La mujer se siente devastada: “Sufrí mucho haber participado en relaciones sexuales no deseadas y me deprimí severamente”, le escribió a James S. Bikales, quien realizó la investigación periodística.

Otra denuncia contra Urton es de la profesora Jade D’Alpoim Guedes, quien publicó un correo electrónico del catedrático cuando ella era estudiante y le propuso tener relaciones sexuales. La catedrática era estudiante graduada del año mientras él era el director del Departamento de Arqueología de Harvard.

“Jade, me pregunto si estarías interesada en algo más íntimo. Quiero decir, el ofrecimiento de un almuerzo sigue en pie, y creo que podría ser muy placentero si quizá yo tomo una habitación de hotel y tomamos una botella de vino para compartir la tarde conversando y explorándonos. Probablemente estés muy ocupada, muy ocupada por varias cosas…En todo caso, espero que esto no sea chocante para ti o perturbador; si lo es, olvídalo y regresemos al plan del almuerzo. Yo te aseguro que no tengo expectativas y, ciertamente, no hay presión, solamente la posibilidad de algo potencialmente especial y único. Piénsalo y déjame saber. G”, se lee en el e-mail que fue expuesto en la cuenta de Twitter de la acosada que pidió que lo hagan viral.

El correo que recibió Jade D’Alpoim Guedes de Gary Urton. (Twitter)

Tras esta investigación de The Crimson, Gary Urton fue removido de su puesto en la Universidad de Harvard mientras que el Centro Federado de Letras y Ciencias Humanas de la PUCP pidió el cese del acosador como profesor de esa esa universidad.

Sin embargo, en la página web de la Escuela de Posgrado de la PUCP aun aparece como docente.

Urton es un profesor honorario en la PUCP y es especialista en quipus (cocurador de una muestra en el MALI que fue pospuesta por la pandemia). El catedrático ha participado en diversos programas de investigación en el Perú y, según Mano Alzada, hace una semana dio una charla invitado por la Facultad de Arqueología de esta casa de estudios.

En 2017, Urton fue galardonado como Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) por "su ganado prestigio y notables méritos profesionales y académicos, reconocidos a nivel internacional”.

MALI SUSPENDE LA COLABORACIÓN CON GARY URTON

El Museo de Arte de Lima (MALI) indicó- a través de su cuenta de Facebook-que suspendió por “mutuo acuerdo” cualquier colaboración con Gary Urton, por la denuncia de The Crimson, sobre la acusación de abuso sexual que cometió con varias alumnas aprovechándose de su posición de poder.

El MALI informó que el antropólogo trabajó como co-curador de la muestra de Khipus, organizada por el museo, que iba a ser inaugurada en marzo pasado, pero fue suspendida por la pandemia del coronavirus.

“El MALI rechaza categóricamente toda situación de abuso de poder o violencia sexual y, por lo tanto, hará el seguimiento correspondiente al desarrollo de las investigaciones de este caso, para luego tomar las decisiones que correspondan”, concluye el documento.

