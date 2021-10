En la avenida Sucre, Pueblo Libre, la misma vía donde hace pocos días el campeón de box, Jonathan Maicelo, fue asaltado dentro de su gimnasio, el empresario colombiano Juan Carlos Garzón fue baleado por delincuentes porque se resistió al robo de una cadena de oro valorizada en unos seis mil dólares.

Un sujeto que simuló ser repartidor de delivery ingresó, a las 6:30 de la tarde del jueves, a ‘Villa Colombia’, negocio que el extranjero administra hace más de 12 años y que está ubicado en la cuadra seis de la citada vía.

“El tipo armado amenazó al dueño para que entregue la cadena de oro. Escuché que han estado forcejeando hasta que se oyeron como cinco disparos. Al hombre le ha caído en la pierna y a la altura del riñón”, comentó un vecino.

Tras el asalto, el pistolero huyó a prisa y subió a una motocicleta lineal conducida por un cómplice y que en la parte posterior tenía una caja térmica del color rojo con el nombre de una conocida empresa.

Según testigos, los asaltantes huyeron con destino a la avenida La Mar.

A través de varias páginas de Facebook, compatriotas suyos pidieron donación de sangre para la víctima pues aún se encuentra hospitalizado.

Por la modalidad utilizada, la Policía no descarta que los autores sean los mismos que la semana pasada asaltaron al campeón de box en el interior de su gimnasio situado a cuatro cuadras de la misma avenida. A él también le robaron su cadena de oro.

Policía llegó al restaurante de comida colombiana para recoger posibles huellas de los asaltantes.

NOTA ANTERIOR:

(POR: JOSÉ YUCRA) Ni nuestros deportistas más destacados se salvan del hampa. Jonathan Maicelo, campeón nacional e internacional de box, se convirtió en una de las últimas víctimas al ser encañonado por dos ‘raqueteros’ venezolanos dentro de su gimnasio, en Pueblo Libre. Los sujetos armados lo despojaron de una cadena de oro con incrustaciones de diamantes, valorizada en 18 mil soles, celulares de alta gama y un reloj vintage que había comprado en Estados Unidos.

‘La Cobra’ fue asaltado, minutos antes de las 10 de la noche, cuando estaba a punto de cerrar su local ‘Fighter Fit’ ubicado en la cuadra 10 de la avenida Sucre.

Trome conversó, en exclusiva, con él y nos contó cómo sucedieron las cosas. “Había apagado las luces donde la gente entrena. Estaba con mis chicos de venta conversando y cuadrando las ventas. La puerta estaba abierta y entraron dos ‘venecos’ armados. Uno se quedó vigilando la puerta y el otro apuntando a mi porque yo estaba delante del mostrador”, señaló.

“En verdad, quise reaccionar pero el otro también me encañonó. Estamos hablando de dos armas. No podía hacer absolutamente nada. Ambos me apuntaron a la cabeza pero guardando la distancia, no me agredieron físicamente. Me quitaron los teléfonos de ventas, una cadena muy costosa de oro que nunca la tengo para afuera pero se notaba el brillo del oro. Me dijeron ‘quítatela y tírala’, un reloj vintage que me costó 25 dólares en Nueva York, lo compré porque me gustó, era del año 89″, recordó.

Todo fue en cuestión de segundos y los hampones estaban sin mascarillas.

