La Municipalidad de Pueblo Libre clausuró este lunes cinco panaderías por incumplir con las medidas de salubridad requeridas en medio del estado de emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus (COVID-19).

Durante la inspección a los establecimientos, los fiscalizadores hallaron insectos, ingredientes colocados directamente sobre el piso y al personal que preparaba los alimentos con uniformes inadecuados y sucios.

Los establecimientos fueron multados tras hallar insectos, personal indebidamente uniformado, entre otros. (Foto: Municipalidad de Pueblo Libre)

Asimismo, constataron que los servicios higiénicos de los negocios no tenían lavadero propio y las áreas no contaban con adecuada ventilación. De igual forma, los lavaderos del área de producción no tenían implementos básicos para el correcto lavado y desinfección de manos, entre otras medidas de bioseguridad.

Las panaderías que fueron multadas y clausuradas son “Gustitos y Sabores” (cuadra 11 de la calle Daniel Hernández); “El horno” (primera cuadra de la Av. General Vivanco), y “Santa María” (tercera cuadra del Jr. Borgoño). También se procedió al cierre de los establecimientos “Heidy” y “Angie”, ubicadas en la cuadra 2 de la Av. del Rio y la esquina del cruce de las avenidas General Varela y Pedro Ruiz, respectivamente.