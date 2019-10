Malditos golpean, lanzan al piso y le roban su pensión a anciano de 89 años en Pueblo Libre

Miserables. Un vecino de 89 años sufrió el robo de su pensión en un violento asalto en el distrito de Pueblo Libre. Según un video difundido por Canal N, el anciano fue interceptado por dos motorizados cuando salía de cobrar su pensión.

La víctima de este repudiable hecho se identificó como Marcial Alfonso Mercado Becerra (89), un coronel retirado que se desempeñó como trabajador en el hospital de la Policía por varios años.

Según su testimonio, Mercado Becerra fue a cobrar su pensión de jubilación en el Banco de la Nación, cuando dos sujetos que lo venían persiguiendo en moto lo interceptaron en la cuadra 15 de la avenida El Carmen, a pocos metros de su vivienda para quitarle todo su dinero.

Las imágenes muestran cómo el anciano yace en el suelo y trata de defenderse con el bastón. Pese a su esfuerzo, los ladrones huyeron con el botín sin importarles los gritos de los vecinos que alertaron el hecho.

" Me agarraron, me tiraron al suelo. Con el bastón los he golpeado duro. Me apuntaron con un arma de fuego", fueron algunas de las declaraciones del hombre a Canal N.

La familia pidió a las autoridades del distrito que les faciliten las imágenes de las cámaras de seguridad y que los ayuden a identificar a los ladrones.