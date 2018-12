Inaudito. Marco Antonio Arriga (30) terminó con varios cortes en el cuerpo, después de pedirle a un vecino, quien estaba bebiendo en un parque de Puente Piedra, que bajara el volumen de su música.

Según la declaración de la víctima, todo ocurrió en la asociación Haras de Chillón. El vecino tenía su música a todo volumen mientras conversaba con otra persona sentado en un parque de la zona. Marco Antonio Arriga se acercó para hacerle el pedido y todo terminó mal.

“Le dijimos que por favor bajara el volumen de su música, porque estaba muy alta. Mientras le decíamos eso, el joven me propina un puñete y ahí comienza todo. Me atacó con un cutter. Es lo peor, que un vecino me ataque”, contó la víctima.

El hombre fue llevado a un hospital cercano para recibir atención médica rápidamente. Por el momento no puede caminar y ahora teme a las represalias, pues interpuso la denuncia correspondiente. Según América Noticias, el presunto agresor fue detenido y trasladado a la Depincri de Puente Piedra.