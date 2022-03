La madre de una adolescente de 14 años denunció que su hija desapareció la noche del pasado domingo 27 de febrero de este año. La última vez que la vieron fue cuando la menor de edad acompañada por una familiar fue a comprar un producto en una tienda, y luego fue vista con su exenamorado de 16 años.

En declaraciones para América Noticias, la madre de adolescente, descartó que su hija haya escapado de su vivienda. Ella vestía un polo lila, short rojo y tenía zapatillas color beige.

“Nosotros salimos al parque el domingo a las 7 de la noche, mi esposo y mis sobrinos. Yo tuve que retirarme porque tenía que entregar unos pedidos y se quedaron con mi esposo”, indicó.

“Mi sobrina con mi hija fueron a comprar una gaseosa [a una tienda] a una media cuadra del parque. En eso, mi sobrina regresa sola y le dice ‘tío, Ashley estaba a mi lado, y de pronto ya no estaba’. Mi esposo me llamó y me avisó que Ashly no está, y comencé a buscarla con una moto”, agregó.

La mujer contó que hubieron personas que vieron a su hija con su enamorado, también menor de edad. Relató que los celulares de ambos adolescentes se desactivaron el domingo pasadas las siete de la noche. “Se ha vuelto a conectar él a las 5 de la tarde de ayer [lunes 28 de febrero]. He estado buscándolos por todas partes, y cuando lo veo activado le consulto por mi hija”, relató.

“Él me responde: ‘Señora, perdóneme no fue mi intención yo no le quería hacer daño a Ashly. Señora, perdóneme. Ella no quería que yo vaya a verla a su casa. Sé que me porté mal y yo no pude hacer nada’. Le dije: ‘qué has hecho, seguro la golpeaste. Voy a ir a ver a mi hija’. Entonces, él me dijo: ‘No señora, ya Ashly ya no está con nosotros’ ” , dijo la madre de la adolescente entre lágrimas cuando contó la conversación que tuvo con el menor a través de WhatsApp.

La madre de familia agregó que luego el menor de edad cambió de versión de manera inmediata y negó haber estado con su hija. “Me dijo, ‘he ido por Plaza Norte, luego me dice estamos en Piura, y luego me dice estoy Sullana, pero yo no estoy con Ashly’”, manifestó.

Sonia narró que cuando estaban en la comisaría colocando la denuncia se percata que el celular de su hija ya está encendido y su hija le empieza a pedir ayuda a través del WhatApp, el último lunes. “ Me dice ‘mamá ayúdame. Hay muchos árboles y fumones’. Yo la llamaba y no me contestaba. Le pedí audio y me dijo: ‘no tengo chip’. Ella no es mi hija, mi hija me hubiera contestado o me hubiera llamado y decirme ‘mamá, ayúdame ’”, señaló.

La madre de la adolescente desaparecida añadió que su hija no le comentó que tenía enamorado y le decía que Bryan era solo su amigo, pero otros familiares sabían que ambos habían mantenido una relación que terminó hace una semana por un hecho violento por parte del muchacho. “Ella subió un video, y él la jaloneó. Y ella se impactó y le dijo que ya no venga a la casa. Entonces, el joven se autoagredió. Agarraba una piedra y se chancaba su cabeza y cuerpo”, refirió.

Agentes de la comisaría de La Ensenada atendieron la denuncia por desaparición y acudieron a la vivienda del adolescente, pero sus tíos informaron a las autoridades que el adolescente de 16 años viajó a Piura para reencontrarse con sus padres. Sin embargo, la madre de la adolescente desaparecida explicó que la madre de Bryan está viajando con rumbo a Lima tras conocer los hechos.

“ Esos mensajes son aterradores para una mamá, que un muchacho te diga que tu hija ya no está en este mundo, que lo perdone ” , refirió la madre de familia.

