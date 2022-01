EL COLMO. El Escuadrón Motorizado de Operaciones Especiales de la Policía Nacional intervino a una mujer de nombre Ana María Curse Riquelme que vendía droga dentro de mascarillas. En la cuadra 15 de la avenida Santa Rosa, en Puente Piedra, cayó ‘la tía KN’.

Al ser interrogado por los efectivos policiales, la mujer intentó justificarse al señalar que le dieron ese bolso para que apoye con la venta, pero que no era suyo.

“Viene una chica, me deja esos paquetes en a bolsa y me dice véndelos, una chica que se llama Blanca, ella vende droga”, dijo. Sin embargo, la Policía señaló que ‘la tía KN’ no aprende, pues ya tiene antecedentes.

Lo más indignante de su captura fue la justificación de la mujer, quien aseguró que tiene un hijo que está en un centro de rehabilitación por ser adicto a las drogas. Ella señaló que está buscando dinero para pagar el lugar.

Ana María Riquelme fue trasladada a la Depincri de Puente Piedra luego que le encontraran 119 quetes de Pasta Básica de Cocaína, seis bolsas de marihuana, y siete papelitos con clorhidrato de cocaína