¡Tragedia en Puente Piedra! Un joven bartender que acababa de retornar al Perú tras trabajar una temporada en un crucero, encontró la muerte luego de acudir con su familia a un concierto en un centro recreacional de Puente Piedra. Él y su hermano una fuerte descarga eléctrica.

Según ATV Noticias, el joven de 26 años identificado como Alejandro Gamero La Flor y su hermano de tan solo 14 rozaron un cable expuesto de una máquina de espuma del Club Campestre Villa Chepita Royal y se electrocutaron. Imágenes captadas por testigos muestran la desesperación de la familia por intentar socorrer a las víctimas.

Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital de Puente Piedra pero el mayor perdió la vida. El adolescente sobrevivió pero se encuentra grave en la Unidad de Cuidados Intensivos del mencionado nosocomio.

ACUSAN A EMPRESA DE BORRAR EVIDENCIA

Varios medios de prensa que permanecieron durante la madrugada a las afueras de Villa Chepita Royal captaron como trabajadores de seguridad del club campestre llegaron y bajaron de una camioneta el cable que habría ocasionado la desgracia.

Según ATV Noticias, la Policía les indicó que cortaron el grueso cable que alimentaba de electricidad a la máquina de espuma y lo escondieron. A pedido de los peritos de la Fiscalía, que no encontraron la evidencia, habrían tenido que devolverlo.

Además, la familia denuncia que la máquina que consignaron en la evidencia no es la misma que generó la muerte del joven bartender. Inclusive se puede corroborar en las imágenes captadas por los testigos que no se trata del mismo aparato pues son de diferente color. Por si fuera poco, aseguraron que les ofrecieron 500 soles para que no hablaran con la prensa.

Por otro lado, al revisar las imágenes de las cámaras de seguridad del local los peritos se dieron con la sorpresa que el preciso instante de la descarga había sido borrado de la grabación. En su defensa, el abogado del club campestre aseguró que el registro ‘se había saltado’ el incidente.

Al momento el Villa Chepita Royal, que no contaba con certificado de defensa civil, ha sido clausurado.

