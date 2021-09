Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) frustraron el asalto a la trabajadora de una ferretería ubicada en la Av. Los Algarrobos, en el distrito de Puente Piedra. Producto de la intervención se logró capturar a uno de los tres malhechores que participó del atraco.

De acuerdo al jefe de la Región Policial Lima, general PNP Jorge Angulo, tres sujetos a bordo de un auto negro llegaron hasta el negocio. Dos de ellos descendieron de la unidad y le arrebataron la cartera a su víctima. Sin embargo, no contaban con que la Policía les seguía los pasos.

“Lamentablemente no hemos podido capturar a todos. Han aprovechado la cantidad de personas que hay acá y en un auto se han dado a la fuga. Sin embargo, ha caído un ciudadano venezolano intensamente buscado. Él es conocido como ‘Cenizo’ y viene causando mucho temor y zozobra en este distrito a través de los asaltos violentos que ejecuta”, detalló en declaraciones a Canal N.

Puente Piedra: Policía frustra asalto y captura a delincuente | VIDEO

El detenido identificado como Alberto Rafael Croquer Noriega (21) ha tenido varios ingresos a prisión. “El último robo que protagonizó fue en 2020, donde le dieron nueve meses de prisión preventiva. Ha vuelto a salir y nuevamente ha vuelto a caer en flagrancia”, precisó.

Según indicó el general PNP Jorge Angulo, los sujetos tenían información que una mujer iba acudir a la ferretería a comprar una casa prefabricada, por un monto aproximado de S/50.000. Sin embargo, el dato era errado y terminaron llevándose una cartera con S/200.

“Ellos venían por otra cantidad, sin embargo la información les ha fallado. La señora portaba S/200″, indicó.

Por su parte, la víctima -quien trabaja en el negocio- contó que el asalto pasó muy rápido. “Dos chicos bajaron del carro y me asaltaron. Me robaron la cartera, mi platal S/200 y un contrato de S/2.800. Trabajo acá, en cuestión de minutos ha sido el asalto. Es la primera vez que me asaltan con revolver”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO

Minsa lanza nueva estrategia de vacunación contra la COVID-19 en mercados, y luego será en centros comerciales y barrios

El Ministerio de Salud lanzó desde el 07 de setiembre la estrategia ‘Vamos a tu encuentro, ¡Vacúnate ya!’. Esta iniciativa busca ampliar el acceso y cerrar brechas en la vacunación frente a una eventual tercera ola del coronavirus. Conoce todos los detalles en este video.