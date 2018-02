Ocurrió en Puente Piedra. Isaac Huamaní Panduro, de 31 años, fue detenido por la Policía tras intentar cortarle el cuello a su vecina Glorinda Aquino. El sujeto se encontraba en aparente estado de ebriedad y la habría confundido con otra persona.



Glorinda reconoció el arma con la que Isaac Huamaní intentó asesinarla. Ella contó que el ataque se dio cuando estaba camino a visitar a un familiar.



“ Me decía que era la mamá de Christian”, manifestó a América Noticias, por lo que se presume que le habría confundido con otra mujer.



Aquino relató a la Policía que Huamaní intentó degollarla, pero lo esquivó. Sin embargo, resultó con un corte en la oreja: "Quería cortarme el cuello, pero como yo me esquivé, me cortó la punta de la oreja"



La mujer no podía creer lo que estaba pasando, pues indicó que conoce a Huamaní y nunca ha tenido problemas con él o su familia. "Yo lo conozco. Vive a la espalda de mi casa", dijo Aquino.



Isaac Huamaní Panduro, quien tiene antecedentes por robo agravado, quedo en manos de la comisaría Zapallal.



El atacante habría actuado bajo los efectos del alcohol.