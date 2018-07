Un sujeto identificado como José Reyes golpeó brutalmente a la madre de sus hijos y pese a ser intervenido por la cobarde agresión, finalmente fue puesto en libertad, en Puente Piedra .



A través de un enlace en directo con ATV Noticias, la víctima de nombre 'Rita' relató que se encuentra atemorizada de una venganza de José Reyes .



Pese a que un policía de la comisaría de Puente Piedra se encuentra resguardándola, ella necesita medidas de protección, pero este trámite tarde 72 horas.

Pese a ser víctima de una cobarde agresión por parte de José Reyes , el mayor temor de 'Rita' es que este sujeto la pueda sorprender y quitarle a sus hijos.



"Tengo miedo nunca, me han golpeado así, tengo miedo que me quite a mis hijos. Siempre me amenaza, que me vaya, que mis hijos se van a quedar con él", manifestó.



Por ello la víctima pidió a la ministra de la Mujer, Ana María Mendieta, que la apoye con un abogado para quedarse con la custodia de sus hijos.