Puente Solidaridad: Vecinos de El Agustino y SJL exigen reconstrucción de estructura [VIDEO]

El puente Solidaridad continúa sin ser reconstruido. Esta mañana, los vecinos de San Juan de Lurigancho y El Agustino exigieron que la Municipalidad de Lima reconstruya la estructura que, como se recuerda, se desplomó el pasado 16 de marzo de 2017.



Y es que a casi un año del derrumbe, solo la estructura peatonal ha sido retirada, pero las labores de reconstrucción, al parecer, no tienen cuando empezar.



Por ello, los moradores de ambos distritos afectados pidieron que se construya un nuevo puente o un puente Bailey (puente portátil prefabricado).



Los vecinos contaron que la falta de un puente ha afectado considerablemente su rutina. Muchos de ellos ahora tienen que gastar más dinero para poder movilizarse de un distrito a otro.



"El puente ha sido desaparecido totalmente y las autoridades no han colocado ninguna piedra para empezar la obra", manifestó uno de los vecinos de Campoy, en San Juan de Lurigancho.



Los vecinos no pueden esperar más. En noviembre de 2017, el gerente de Mantenimiento de Puentes, Alejo Aquiño, informó que la construcción del nuevo puente Solidaridad empezaría luego de la época de lluvias. Es decir, en abril de este año.



“Estimamos que toda la obra finalice entre los meses de agosto y setiembre del 2018”, señaló a El Comercio.