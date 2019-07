"Nos dieron gato por liebre", dijo el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, luego de que se evidenciara que el puente Leoncio Prado, que une los distritos de Miraflores con Surquillo, presenta daños en su infraestructura. La mencionada obra fue inaugurada durante la gestión de Luis Castañeda , hace seis meses.

El puente ubicado a la altura de la cuadra 52 de Paseo de la República, presenta un hoyo de casi dos metros de largo sobre el asfalto, por donde transitan los vehículos a diario.

Enterado de esta situación, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, alzó su voz de protesta ante lo sucedido con una obra que pertenece a la comuna limeña, dado el poco tiempo que pasó desde su inauguración.

Puente de Vía Expresa inaugurado por Luis Castañeda presenta daños a seis meses de su inauguración

“Esto tiene solo 6 meses de haber sido entregado y no puede haber estas fallas de ninguna manera. No ha comprometido una situación estructural, pero aun así no es dable” , declaró Jorge Muñoz.



Es importante mencionar que la obra tuvo un costo de aproximadamente S/18 millones y fue abierta al público el pasado 30 de diciembre del 2018. Las autoridades de contraloría ya están tomando cartas en asunto, informó Muñoz.