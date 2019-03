Caníbal de Puno dice que pensaba en su madre cuando asfixió a joven: "Si algún día la encuentro, la voy a matar"

El macabro caso protagonizado por Wilfredo Rodríguez sigue levantando controversia. Y es que nuevos detalles de la confesión del conocido caníbal de Puno le podrían la piel de gallina a cualquiera.



"En un momento de rabia, pensé en mi madre. Dije que no me quería. Pensé en eso. Toda la rabia que tenía, todo el odio, se me entró y no pensé en nada más. Dije: 'Esta es mi decisión'" , confesó el caníbal de Puno según consignó Panorama.

Wilfredo Rodríguez tenía planeado asesinar a una mujer, según dijo a la Policía. "También quise matar a mi madre. Si algún día la voy a encontrar, la voy a matar", indicó a las autoridades haciendo referencia a la mujer que le dio la vida pero lo abandonó al nacer.



El pasado viernes 15 de marzo, Wilfredo Rodríguez interceptó a Dina Quispe, su vecina, mientras esta paseaba a su ganado. Según su testimonio, la cogió por atrás y la asfixió con una soga. Luego la arrastró al río y le cortó el cuello. La necropsia arrojó que la mujer estaba viva cuando fue decapitada por el caníbal de Puno.

"Me arrepentí, quise ayudarla pero ya no estaba viva, ya no respiraba, quise, buscar ayuda, quise gritar y no pude.

La arrastre un poco más arriba y le corté el cuello, dentro del río", confesó.

Pero allí no quedó la insania de Wilfredo Rodríguez. Y es que el sujeto le arrancó el rostro a su víctima para fabricarse una máscara. "Quise hacer una máscara. Quería sacarle todo el rostro para que nadie me reconociera y también para parecerme a mi personaje Freddy Krueger", dijo.