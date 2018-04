Puno: sujeto fue intervenido porque habría cobrado esta alucinante cantidad por lustrar un par de zapatos

Un lustrabotas fue intervenido por los agentes del Serenazgo de Juliaca, Puno, tras tener un roce con una cliente. ¿Qué había pasado? Pues, de acuerdo con La República, el sujeto le cobró 28 soles por el lustrado de un par de zapatos.



La insólita situación tuvo lugar, según el medio, en la plaza Bolognesi de la referida ciudad. El lustrabotas, declaró la mujer, se puso malcriado y prepotente cuando ella intentó que le devolviera su dinero.

“Me ha ofendido e insultado. Aparte de abusivo, es malcriado. ¿Dónde se ha visto que una lustrada va a costar 28 soles? Eso es excesivo, quiero que me devuelva mi dinero. Nunca me había pasado algo así”, sostuvo la fémina, quien no se identificó.



Ante esta escena, los serenos quisieron llevarlos a la comisaría local, pero el hombre aceptó devolver 10 soles de los 28 que cobró. Los vecinos de la zona suelen quejarse de los lustrabotas que trabajan en la mencionada plaza.