Luego de desaparecer el jueves por la noche, el nombre de Gabriela Sevilla estuvo en boca de todos los peruanos debido a los rumores de un posible secuestro. Horas después, la misma joven de 30 años fue vista en Villa María del Triunfo, aduciendo que había sido víctima de secuestro. Ante esto, miles de internautas criticaron su accionar, solicitando que el caso se esclarezca lo más pronto posible.

El caso de la joven Gabriela Sevilla viene marcando todo un precedente en los medios peruanos. Y es que tras viralizarse su presunto caso de secuestro en redes sociales, fueron las propias autoridades quienes se pronunciaron en el internet respecto al caso.

De hecho, el Ministerio Público ya comenzó con las diligencias y procesos correspondientes del caso, y en conjunto con la policía, investigan qué realmente pasó con la joven que estuvo desaparecida en un presunto estado de gestación durante más de 24 horas.

Fiscalía inició diligencias "urgentes" para esclarecer el caso de Gabriela Sevilla, quien fue reportada como desaparecida hace más de 24 horas en plena labor de parto y hoy apareció sin su recién nacida. (Foto: PNP)

No obstante, el panorama no parece tan positivo para la joven de 30 años. Resulta que el ministro del Interior, Willy Huerta, expresó que los doctores del hospital militar la evaluaron y descartaron su estado de embarazo. Ante ello, la mujer fue consultada por la prensa, pero optó por no declarar al respecto.

Entonces, y dado el problema en el que se encontraría la fémina, ¿podría ir a la cárcel? Pues, en Trome tenemos la respuesta.

¿QUÉ DELITOS HABRÍA COMETIDO GABRIELA SEVILLA?

En diálogo con “RPP”, el ex decano del Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti, expresó que Sevilla estaría incurriendo en varios delitos penales tras este funesto hecho, en especial, al hablar de una supuesta red de trata de personas.

“En todo caso podríamos hablar de la figura de falsedad genérica puesto que ha simulado y ha dado supuestos hechos para los efectos de llevar adelante esta noticia y sobre todo el estado que vivimos y que bien pudimos suponer una trata de personas, como fue el caso de Claudina Herrera”, manifestó, para agregar. “Esto configura el delito de falsedad genérica”

Gabriela Sevilla habría incurrido en varios delitos penales (Foto: ATV)

Asimismo, el letrado indicó que el Código Penal habla también del fingimiento de gestación o parto, aunque en el caso de Sevilla, no se tiene precisado que buscaba derechos para el presunto bebé que dio a luz.

“Hay la figura del fingimiento del embarazo o el parto. Esta figura delictiva señala expresamente que quien finge persigue un derecho para el supuesto hijo que va a tener. Recordemos el caso de Claudina Herrera: ahí una mujer fingió el embarazo y parto luego de haber dado muerte a una señora que estaba en estado de gravidez, Claudina Herrera. Consiguió el hijo, lo llevó al hospital, consiguió el certificado médico falso y convenció al esposo. Ahí sí se da la figura del fingimiento, pero en este caso no se da”, indicó el abogado, dando a entender que el caso es más complejo de lo que parece.