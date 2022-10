El caso de Gabriela Sevilla ha consternado a la opinión pública luego que el informe del médico legisla determinó que la mujer nunca estuvo embarazada, pese a ella la joven remarcó que sí estaba en estado de gestación y que buscaría a su ‘bebé'.

Recientemente, se reveló el testimonio de Ana Burgos, madrina de Gabriela Sevilla, quien es una de las primeras personas que tuvo contacto con la joven luego que apareció en su vivienda en Villa María del Triunfo.

Según detalló la mujer, Gabriela Sevilla se presentó en la puerta de su casa la madrugada del 21 de octubre y le mencionó que el taxi que había abordado camino a la Clínica Internacional la llevó por otro camino . Además, indicó el lugar exacto en el que habría aparecido luego.

“Ella me dijo que apareció en una casa, cerca del paradero 11 de Nueva Esperanza y que pudo escapar de las personas que la tenían. Me dijo que le hicieron daño (...) Pude ver que tenía rasguños en brazos y cuello, zapatillas sucias, un jean mojado que olía mal”, dijo a las autoridades, según un documento publicado por Panamericana TV.

¿Qué dijo Gabriela Sevilla sobre sus ‘captores´?

Por su parte, Gabrila Sevilla brindó su testimonio al Ministerio Público y detalló que despertó en una casa donde habían dos varones, mientras ella estaba en el piso en labor de parto.

“Desperté en un cuarto donde se encontraban dos varones y yo me encontraba en el piso, empezando a pujar hasta que nace mi hija y no lloraba. Luego me quedé dormida por un tiempo de tres horas (...) Un varón me indica que me vaya, que si los denunciaba iban a matarme a mí y a mi familia y que si no los denunciaba, me iban a devolver el cuerpo de mi hija. Saliendo por un descampado donde caminé unas 10 cuadras, llegando a un lugar oscuro donde me senté y se me acercó una persona de sexo masculino, indicándome que si quería marihuana, a quien le pregunto la dirección y me indica que era el paradero 8 de Nueva Esperanza de Villa María del Triunfo, por lo que sigo caminando con dirección a la casa de mi madrina Fanny Burgos, donde me abrazan y me cargan haciéndome ingresar”, expresó a la Fiscalía.

VIDEO RECOMENDADO

Informe: Gabriela Sevilla sobre su embarazo 2

TE PUEDE INTERESAR

¿Quién es Gabriela Sevilla, cuál es su perfil psicológico y qué pasó con su pareja?

Restaurante es duramente criticado por ofrecer comida gratis a embarazadas que muestren ecografía

Pareja de Gabriela Sevilla se dio cuenta que embarazo era falso tras buscar a ginecólogos que la atendieron