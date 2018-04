Ni una menos: No hay una sola área del cuerpo de joven quemada por acosador que no este afectada [VIDEO]

El director del hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Luis Bromley, indicó cuál era la situación de la joven quemada quemada en un bus de transporte público en Miraflores. El especialista explicó que "no hay una sola área de su cuerpo que no esté quemada".



El doctor explicó que a Eyvi Agreda necesita varias intervenciones quirúrgicas debido a su delicada situación. "Tiene comprometida la cara, el cuello, tórax y adbómen, además de las extremedidades superiores en lo que llamamos 360 grados. Es decir, no hay una sola área de su cuerpo que no esté quemada", precisó el especialista.



Tras el intento de feminicidio, la joven está desfigurada de la cabeza hasta la cintura. Eyvi Agreda tiene comprometido el hígado y los riñones por inhalación de elementos tóxicos. "El 50% de estos pacientes, de acuerdo a la respuesta de su estado inmunológico, logran sobrevivir. Así que tenemos expectativas de que Eyvi pueda sobrevivir", explicó el doctor.



El docto explicó que la rehabilitación de la joven está programada para dentro de tres meses."Con el apoyo de la ciencia y la ayuda de Dios, ella podría estar entrando a un proceso de recuperación y de rehabilitación dentro de tres meses", precisó Luis Bromley a radio Capital.



El principal sospechoso de prender fuego a Eyvi Agreda Marchena (22) al interior de un bus , en Miraflores, fue capturado por la Policía Nacional, este miércoles, y trasladado a la comisaría de dicho distrito. El sujeto responde al nombre de Carlos Javier Hualpa Vacas (36) fue capturado en Carabayllo, según se pudo conocer. El autor del ataque tenía una quemadura en el brazo izquierdo que permitió dar con su rápida identificación.

