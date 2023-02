EN TENDENCIA. El periodista Carlos Cornejo se volvió viral en las redes sociales luego que fuera separado de TV Perú, donde conducía el noticiero Rimanchik. A través de un comunicado, en canal del Estado informó que el contrato por locación de servicios de Cornejo había concluido y que le informaron horas antes de la emisión de su programa.

Tan solo un día antes, el conductor de televisión se había pronunciado sobre la muerte de Víctor Santisteban Yacsavilca, el hombre de 55 años que falleció el pasado domingo 29 de enero durante las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte en la avenida Abancay, en el Centro de Lima. Según aseguró, Satisteban falleció a manos de la Policía.

A continuación te contamos quién es Carlos Cornejo, cuál es su trayectoria en el mundo de las comunicaciones y la política y por qué habría sido separado de Tv Perú.

¿QUIÉN ES CARLOS CORNEJO?

Carlos Cornejo es un periodista peruano con una larga trayectoria en los medios de comunicación. Una vez que terminó su educación escolar, se decidió por estudiar de Derecho, sin embargo, dos años después, dejó la carrera y optó por cursar Periodismo en la Universidad de Lima.

Su incursión en la televisión fue en el año 2001, cuando entró a Canal N como conductor. Pasado algún tiempo, Cornejo decidió adentrarse en la radio y trabajó en la Coordinadora NAcional de Radio, Radio San Borja y otros programas radiales de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Además, ha sido profesor en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC y de la PUCP, ha sido parte del IDEHPUCP (Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP) y trabajó de manera independiencte como media training, preparando a personas para conducirse adecuadamente en los medios de comuncación.

Carlos Cornejo se integró a América Televisión pero en 2015 fue retirado del canal.

Entre los años 2015 y 2022, el periodista fundó su proyecto digital propio llamado ‘La Factoría’, un medio de comunicación independiente que sigue vigente y se difunde a través de redes sociales.

En abril de 2022, Carlos Cornejo regresó a la televisión en Tv Perú, con dos nuevos formatos. Uno de ellos fue el programa Rimanchik, en el que hablaba de temas de coyuntura política.

El pasado lunes 30 de enero, Carlos Cornejo usó ‘Rimanchik’ para hablar sobre la muerte de Víctor Santisteban Yacsavilca, quien falleció producto del impacto de un objeto contudente durante la noche del domingo 29 de enero, durante las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte en el Centro de Lima.

El periodista aseveró que el fallecimiento del hombre de 55 años fue a causa del disparo de un proyectil por parte de un efectivo policial. Según comentó, Santisteban no se encontraba realizando ningún acto vandálico cuando fue atacado.

“Querrán decirnos que fue una piedra, que no fueron ellos o cualquier cosa, pero las imágenes no mienten. Todos vimos que quien mató a Víctor en una manifestación donde no hizo nada fue la Policía, y el Estado de derecho no lo puede permitir”, acotó.

TV PERÚ NO RENOVÓ CON CARLOS CORNEJO

TV Perú decide no renovar contrato de Carlos Cornejo. El martes 31 de enero, el IRTP anunció, mediante un comunicado, que el último 30 de enero, el contrato del periodista con la casa televisora terminó. Asimismo, indicaron que el conductor fue informado sobre su salida horas antes a la emisión de sus programas.

“El periodista fue informado sobre el inicio del diseño y preproducción de la nueva parrilla de programación próxima a estrenarse en marzo, lo que implica una reestructuración del horario estelar”, dice el comunicado.

QUÉ DIJO CARLOS CORNEJO SOBRE SU RETIRO DE TV PERÚ

A través de su cuenta de Twitter, Carlos Cornejo reveló que fue convocado a una reunión con el presidente del directorio de Tv Perú la tarde del último lunes 30 de enero para informarle que su permanencia en sus programas estaba en evaluación. “Esto se debía a la llegada de un nuevo gerente de prensa, a quien querían dejarle la libertad de decidir si “Rimanchik” continuaba o no, y si yo lo seguiría conduciendo”, acotó el periodista.

