Es por estas horas el hombre más buscado en la Internet por los argentinos. Ya sea dentro o fuera de la nación rioplatense. Y es que el intento de asesinato en contra de la actual vicepresidenta de la república, Cristina Fernández de Kirchner, ha dejado consternado a todos en realidad, por lo que ahora se busca saber cuál ha sido la motivación real de Fernando Sabag, el ciudadano que intentó quitarle la vida con una pistola.

El último jueves 2 de setiembre por la noche, Cristian Kirchner, quien fuese presidenta de Argentina de diciembre de 2007 a diciembre de 2015, llegaba a su residencia en Recoleta, una urbanización bonaerense, cuando fue recibido por miembros de su militancia. No obstante, no contaba con que dentro de ese numeroso grupo estuviese una persona que buscaba atentar contra su vida.

“Estábamos con la algarabía de ver a nuestra líder cuando de golpe hubo un tumulto. Estábamos haciendo un cordón agarrada con los compañeros y de repente, sin mediar palabra, el hombre gatilló. Él le puso el revolver en frente. Cristina se agachó y varios, entre militantes y custodia, lo redujeron” , relató uno de los militantes al diario argentino La Nación.

Instantes en que Fernando Sabag sacó la pistola para disparar a la vicepresidenta (Foto: AFP)

¿QUIÉN ES FERNANDO ANDRÉS SABAG MONTIELL, QUIEN QUISO DISPARARLE A CRISTINA KIRCHNER?

Fernando Andrés Sabag Montiell es un ciudadano nacido en Sao Paulo, Brasil, pero que reside en Argentina y -de acuerdo a sus apariciones en televisión- no muestra alguna característica propia de los brasileños; es decir, su dejo o forma de expresarse. Actualmente tiene 35 años y se desempeña como conductor.

La partida de nacimiento de Fernando Sabag (Foto: La Nación)

Según nuevamente La Nación, en la casa de Sabag Montiell se halló 100 balas. Además, se conoció que el agresor ya tenía antecedentes policiales: en marzo de 2021 fue detenido por la policía al conducir un vehículo sin matrícula y al requisarlo le encontraron un cuchillo de 35 centímetro de largo. En ese entonces se le abrió un expediente por portar armas no convencionales, pero al poco tiempo archivaron su caso.

A través de sus redes sociales, en donde Sabag Montiel era muy activo pero que tras su detención han sido dadas de baja, se ha podido descubrir que seguía a varios grupos radicales y que fomentaban mensajes de odio , además de interactuar con perfiles ocultistas, como por ejemplo, sobre la religión neopagana Wicca.

¿Qué es la Wicca? Una creencia que se remonta a la década de los 50, cuando Reino Unido abolió las leyes que prohíben la brujería. La religión cuenta con fieles en varios países del mundo y de acuerdo al diario El Tiempo hasta 1,5 millones de personas se identifican como wiccanos o paganos. Wicca viene de la unión de las palabras inglesas “witch: bruja” y “wizard: hechicero”.

Asimismo, en las imágenes que circulan de él en redes se ha podido ver que era amante de los tatuajes que rinden homenaje a la cultura nazi. Fernando muestra un tatuaje en su codo izquierdo, un sol negro -”Schwarze sonne”, en alemán- ligado al nazismo. De hecho, este símbolo está pintado en el suelo del castillo de Wewelsburg, en Alemania. Vale precisar que en el sol negro se combinan los tres símbolos del nazismo: la rueda solar, la esvástica y la runa de la victoria.

La imagen nazi en el codo (Foto: La Nación)

LAS APARICIONES DE FERNANDO ANDRÉS SABAG MONTIELL EN TELEVISIÓN

Las imágenes de Sabag Montiell tratando de matar a Cristina Fernández de Kirchner no son las primeras de este en televisión. Y es que este ciudadano brasileño ya había tenido apariciones en la TV.

El culpable de intentar cometer un magnicidio salió en la pantalla chica en dos ocasiones, ambas en el canal Crónica TV. La primera fue cuando Sabag se encontraba junto a su pareja, una mujer que vendía algodón de azúcar en la avenida Corrientes, y el reportero le consultó sobre los planes sociales del gobierno argentino.

“Mi novia tenía planes sociales, pero dejó de tenerlos, porque no da cobrar planes cuando podés trabajar”, comentó ante las cámaras. Rápidamente, el cronista quiso saber qué planes cobraba la novia, pero Sabag no pudo responder. “Se sale adelante trabajando, no cobrando planes... hacerlo es sentirse vago”, dijo la joven al tomar la palabra.

Durante su primera aparición en Crónica TV (Foto: Crónica TV / Captura de pantalla)

La otra aparición en Crónica TV se dio en julio de este año, así lo expresó el propio agresor en su cuenta de Instagram. “Salí en Crónica TV criticando al Gobierno y a Sergio Massa (quien acababa de asumir el Ministerio de Economía), encima los periodistas me felicitaban diciendo que sé de política, me decían que tengo que ser notero, gracias al pelado los traté de panqueques: ni Milei ni Cristina...”, comentó junto a la publicación del video.

El post que subió a sus redes sociales, que actualmente fueron dadas de baja (Foto: Fernando Sabag / Captura de Instagram)

¿QUÉ PASARÁ AHORA CON FERNANDO ANDRÉS SABAG MONTIELL?

El destino inmediato de Sabag Montiel está por definirse, con una causa a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Fuentes en los organismos de seguridad deslizan que la PFA lo trasladará a una celda en su dependencia de la calle Madariaga en Villa Lugano.

De acuerdo a fuentes de la Policía Federal, el arma que utilizó fue una Bersa calibre .32. Si bien aún no se ha podido confirmar de forma oficial, el cargador del arma estaba lleno pero no había una bala en la recámara. Habrá que esperar qué deciden las autoridades.

Cristina Kirchner, expresidenta de Argentina, sufrió un atentado mientras ingresaba a su casa en Buenos Aires luego de regresar del Senado. Video: Twitter

Por el momento, el presidente Alberto Fernández y los actores políticos del país condenaron este suceso, a la vez que el mandatario decretó -de emergencia- feriado nacional este viernes 2 de setiembre, con lo que las actividades en las entidades públicas y estudiantiles quedaron suspendidas .