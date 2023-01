Percy Mendoza Huallpa (47) nació en Cusco, pero a los 9 años se fue a trabajar a Puerto Maldonado. Desde ahí no para. Ha trabajado paseando turistas en triciclos y vendiendo golosinas, tajadas de piña y cebiche en carretilla.

Como diríamos en criollo, Percy ‘se ha sacado la mugre’ por su esposa y sus dos hijos, y cuando habla de todo lo que ha tenido que pasar hasta ahora, se emociona y sus ojos se ponen vidriosos. No es para menos, a punta de limones, pota, pescado, rocotito y sus buenas conchas negras, este cusqueño se ha ganado el corazón de toda Lima. Sus caseros hacen cola para alcanzar un ‘cebichito’, algunos lo llaman por celular a preguntar si todavía queda una porción y otros le piden ‘yapita’ argumentando el esfuerzo que les demanda llegar de otros distritos como San Juan de Lurigancho, Ate, Los Olivos o San Martín de Porres.

El ‘tío Percy’ no tiene fronteras. Trome lo encontró en su puesto de siempre desde hace unos 10 años, en el cruce de las avenidas La Marina con Faucett, en San Miguel, y conversó con él.

El 'tío Percy' tiene miles de fans, y aunque no tiene redes sociales, siempre lo graban en TikTok. Foto: Jesús Saucedo.

Tío Percy, ¿desde hace cuánto vende cebiche?

Desde hace 10 o 12 años más o menos. Siempre por esta zona. Fue mi hermano menor quien me enseñó, él llegó primero a Lima y se dedicó a esto. Nosotros somos de Cusco. Antes yo vendía golosinas o tajadas de piña o frutas aquí en el mercado.

La gente hace cola y viene de todas partes, ¿cuál es el secreto de su éxito?

Si le digo ya no es secreto, ja, ja, ja. Mire, la verdad no hay gran fórmula. Lo único es hacer las cosas con amor, sacrificio, con mucho cariño. Sea lo que sea que uno haga, debe hacerlo con pasión, porque realmente quieres hacerlo.

Clientes llegan de San Juan de Lurigancho, Ate, San Martín de Porres, Los Olivos, ¡de todos los distritos! Foto: Jesús Saucedo.

Pero su sazón es incomparable, según muchos...

Lo que pasa es que mis productos son fresquitos. Yo me levanto a las 3 de la mañana y me voy al terminal pesquero a comprar tollo, pota y conchas negras. Aquí no hay nada de congelado. Y la gente se da cuenta de eso, por supuesto.

Dicen sus comensales que usted se enoja cuando le piden el cebiche sin ají...

¡No es cierto! Ja, ja, ja. Solo pongo cara de ‘¡qué!’. Si mi hijo comía ají desde los cinco años... Cebiche sin ají no es cebiche. Uno se encuentra con cada cosa. Hay personas que me piden cebiche sin cebolla también... ¿puede creerlo? Ja, ja, ja.

Cada vez que un cliente le pide cebiche sin ají, pone cara de pocos amigos y luego se ríe. "El cebiche sin ají no es cebiche pues", dice. Foto: Jesús Saucedo.

¿Se anima a poner un local?

Claro, es mi sueño. Uno pequeño por acá, cerquita nomás. De este año no pasa. Estarán todos invitados. Además de mis cebiches de pota, pescado y conchas negras, habrá chicharrón, jalea, arrocitos, sudados, de todo.

Tío Percy, ¿dónde te encuentran?

Al frente de Cassinelli de la avenida Faucett, aquí en San Miguel, de 12 del mediodía a 3 de la tarde. Estoy de lunes a sábado.

Su cebiche sale con todo: camotito, choclo, cancha serrana, y mucho pero mucho rocoto. Foto: Jesús Saucedo.

TE VA A INTERESAR:

Shakira y su canción con Bizarrap: ¿Ya superó el dolor de la separación de Piqué y se trata de ‘facturación’?

Teletrabajo 2023: ¿Cómo funciona la nueva ley en el Perú?

Acomer.pe: Conoce al chef detrás de la famosa cuenta de TikTok de recetas sencillas y variadas