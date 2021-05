El reconocido analístico político, José Carlos Requena analizó con Trome el desempeño de los equipos técnicos de los candidatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori previo al debate electoral del 30 de mayo, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Creo que en cuanto a las presentaciones técnicas, el equipo de Fuerza Popular mostró mayor solvencia, mientras que Perú Libre estuvo más centrado en esta retórica de manos limpias o de presentar un cambio. Lo que se ha mostrado es un equipo más solvente sobre todo con el pico del lado económico por el lado de Fuerza Popular y en el caso de Perú Libre, Hernando Zevallos tuvo un mejor desempeño. En general, es una retórica de cambio versus continuidad”, sostuvo.

Al consultarle si le pareció que esperaba más acerca del debate técnico, José Carlos Requena respondió: “En general, aunque era un debate técnico, creo que inevitablemente era un evento político y yo tenía la expectativa de algo como lo que hemos visto. Si han habido algunos unos temas muy flojos como el medio ambiente tanto en la pregunta como en las intervenciones de los participantes, pues no tocaron los temas de fondo, en cuanto a medio ambiente se refiere y creo que a pesar de las generalidades, el señor Guerra García cerró de mejor manera el debate. Considero que la señora Celeste Rosas, fue lo más flojo que tuvo Perú Libre, pero en general, yo no esperaba que sea un debate tan técnico, creo que se ha desarrollado en cuanto a mis expectativas se referían. Lo limitado del tiempo hace que no se pueda exponer mucho por las limitaciones que el tiempo te da. Sin embargo, se ha podido ver, a un equipo más solvente por el lado de Fuerza Popular, pero quizás para los votantes de Pedro Castillo, eso incida muy poco. Porque el equipo ha continuado con esta idea de manos limpias, de cambio, que más se ha repetido en distintos momentos del debate”, agregó.

“Son dos semanas que van a ser muy intensas. Yo pensaría que de este debate, el mayor impacto que podría tener es que algunos de los votantes que Castillo había ganado entre los blancos y nulos hace algunas semanas podrían estar dudando y regresando a lo blanco o nulo. No sé si estando el anti fujimorismo tan activado como está, si lo que se ha visto ayer termine convenciendo a esos dudosos anti fujimoristas de votar ya por la señora Fujimori porque no ha habido mucho mensajes para ese sector. Creo que el único impacto que podría tener y eso habrá que medirlo en la próxima encuesta del próximo fin de semana. nos ayudará a ver , si algo del voto hacia Castillo se mueve. Veo que después de este debate Pedro Castillo decrezca a que Keiko Fujimori crezca, no sé si me entiendes, él puede perder votos, no sé si ella los gané”, añadió.

¿Qué debería hacer Keiko para recuperar los posibles votos que pierda Pedro Castillo?

“Keiko debería ir por esa línea de admitir los errores , pedir disculpas y mandar un mensaje mucho más plural. Centrarse en ese mensaje de anticomunismo que como estamos viendo en las encuestas pareciera tener un techo. Tendrá que girar esa retórica no solo en el debate sino en los eventos que se le vea hacia adelante. No sé si eso se dé. Mi impresión es que si el mismo equipo va a seguir haciendo las misma cosas, es un poco complicado que eso se dé. En dos semanas todo puede pesar, en la mañana con la difusión de la encuesta de IEP que parecía irremontable y el simulacro de votación de IPSOS difundido al inicio del debate mostraba una distancia aún favorable a Pedro Castillo, pero algo más reducida, siendo un simulacro se ve a Pedro Castillo mejorando y a Keiko Fujimori declinando. “Claramente hay un tope y ella (Keiko Fujimori) ya lo topó y él estuviera ganando el blanco y nulo, pero este debate técnico podría cambiar la tendencia siendo una final ajustada, pero no sé si sólo eso le termine alcanzando. Eso lo veremos en la siguiente medición de la encuesta”, sentenció,

