Luego de que el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud alertara que la quinta ola de contagios de la COVID-19 se estaría dando inicio en la quincena de diciembre. Conversamos en el grupo El Comercio, con el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo sobre cómo debemos enfrentar tanto el gobierno como la ciudadanía, esta nueva ola.

El médico pediatra, que ha estado involucrado en el manejo de la pandemia durante este periodo, recomendó a la población vacunarse contra la Covid-19, pero no olvidarse de otras las enfermedades como la influenza, colocarse mascarillas en lugares cerrados y aplicar el distanciamiento social.

“Estamos muy preocupados porque de un momento a otro se levantaron todas las restricciones y a nuestro entender fue una decisión política más que técnica, por lo menos debieron recibir las opiniones de los expertos en el manejo de pandemias... Ahora lo primero es saber si estamos preparados o no para una quinta ola. No hay una respuesta en el Ministerio de Salud con un programa de contingencia y se lo hemos señalado a la ministra la semana pasada que nos hemos reunido. Ahora tenemos una tendencia de aumento significativo en Loreto y Lima, y es probable que aparezca en otros lugares porque la gente no usa mascarilla, está haciendo su vida normal y el riesgo de reinfectarse será alto”, señaló el decano del CMP, quien añadió: “esperemos que en diciembre no pasemos una Navidad triste con más contagiados y fallecidos”.

El especialista aseguró que ha solicitado tanto al presidente de la Seguridad Social como a la ministra de Salud, Kelly Roxana Portalatino Ávalos, el plan de contingencia para enfrentar esta nueva ola de Covid-19.

“Felicito a la ministra en el sentido en que la semana pasada nos hemos reunido y dijimos cuál es el nuevo esquema de vacunación y hoy salió la resolución ministerial donde está introduciendo dos vacunas: la de hepatitis A y papiloma para varones. Es una gestión probablemente del ministro anterior, pero la publicación ya salió en el Peruano. Esa es la manera de proteger a nuestra población. Hemos dicho a la ministra si aparece el primer caso de polio, usted probablemente no va a durar mucho porque el Colegio Médico del Perú está advirtiendo que hay que vacunarse, está apareciendo tétanos. No solo es preocuparse por la vacuna del Covid-19, sino por las otras vacunas”, advirtió el decano.

Además, alertó que la crisis sanitaria en el Perú sigue siendo severa, debido a que en el país nos faltan entre 13 mil y 15 especialistas. “Esto lo hemos conversado con el presidente de la Seguridad Social, tiene que aumentar plazas para concurso y que haya más especialistas, faltan enfermeras, medicinas, recursos y falta equipar mejor los 8,200 establecimientos de salud que están cerca al hogar”, manifestó.





