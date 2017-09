Fernando Armas respondió tras su imitación calificada de 'xenófoba' por el periodista Manuel Rosas

El humorista peruano Fernando Armas es parte del escándalo mediático luego de que en su nuevo programa imitara al periodista Manuel Rosas. El también locutor de radio Exitosa renunció a su programa tras sentirse ofendido por la imitación transmitida. En un post de Facebook hizo sentir su incomodad.

"Acabo de presentar mi carta de renuncia a radio Exitosa. Lo hice con mucha pena pero con enorme convicción de hacer lo correcto", dice el inicio de post de Manuel Rosas y líneas más abajo agrega "me negué al bullyng, me negué a aceptar la sorna humillante de Fernando Armas, quien desde ayer dirige un programa de humor en la misma radio Exitosa".

¿Qué es lo que hizo Fernando Armas?

El humorista comentaba el incidente de los trabajadores del BBVA que compraron entradas para el Perú vs Bolivia antes de atender al público. Manifestaba su opinión imitando la voz y el dejo del periodista Manuel Rosas.

"Estigmatizar llegando a ridiculizar el habla amazónico, es una de las bárbaras formas de discriminación en el país. Con eso no puedo estar de acuerdo y siendo que se hace eso en la misma radio donde trabajo, me rebelo con la convicción de quien no puede ser un traidor a su primera Patria, Loreto", se lee en el post.

Lee el extenso post de Manuel Rosas aquí.

Ante esto, Fernando Armas respondió, pidió disculpas y también se defendió.

Tuits de Fernando Armas después de la renuncia de Manuel Rosas Tuits de Fernando Armas después de la renuncia de Manuel Rosas Tuits de Fernando Armas después de la renuncia de Manuel Rosas

REACCIONES.

En las redes sociales, los usuarios han apoyado a Manuel Rosas. Sin embargo, un grupo lo tilda de "acomplejado" y defiende a Fernando Armas, quien ha pedido disculpas, pero no ha reconocido ningún error.



El humorista, quien siempre se ha mantenido al margen de los escándalos negativos o enfrentamientos mediáticos, da respuestas que van a seguir dando qué hablar.

Respuestas de Fernando Armas Respuestas de Fernando Armas Respuestas de Fernando Armas

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.