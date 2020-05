Carlos Guerrero se convirtió en el blanco de las críticas de Twitter esta semana. Y es que el fundador de la banda ‘We all Together’ y locutor de Radio Mágica fue atacado por unos supuestos comentarios racistas, homofóbicos y misóginos.

Todo comenzó cuando publicó un fuerte mensaje contra la esposa del presidente Vizcarra desde la cuenta de Twitter ‘We all together’. Luego, los usuarios hicieron notar que su red social estaba repleta de ‘racismo e idiotez en su máxima expresión'.

“Y tú cuántas canciones has compuesto hdp? Seguro escuchas tu huayno”, “¿A qué hora vienes a limpiar mi baño?”, “'Me pastoreta hoarazena tiini mas pobleco qui tu’ jajaja serrano”, fueron algunas de las supuestas respuestas del locutor.

Tras el escándalo y la desactivación de sus cuentas, que al parecer Radio Mágica dio de baja, Carlos Guerrero usó una nueva cuenta de Twitter para negar que él haya sido el autor de los fuertes mensajes.

“Hace unos días están apareciendo en una cuenta ‘we all together’ comentarios alusivos a discriminación, homofóbicos, etc. Comunico que esos comentarios no mer pertenecen. La cuenta fue hackeada. Gracias”, escribió.

| Locutor y músico rompe su silencio tras críticas por comentarios racistas | TROME