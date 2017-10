Radio Oxígeno despidió a locutores que se burlaron de violación a censista

Luego de una ola de críticas, en especial de mujeres y organizaciones que buscan erradicar la violencia a la mujer en el Perú, Radio Oxígeno decidió despedir a sus locutores, quienes el lunes causaron indignación al burlarse de la violación que sufrió una censista.



Una oyente denunció en redes sociales que los conductores tomaron a ligereza el caso, y bromearon con ello. "Sus comentarios fueron 'Uy. Cuidado con los violadores', 'Sí, qué mal, la 'violinizaron'' y 'Todos los censos es lo mismo, nunca falta un polinizador'", escribió la usuaria.



A través de un comunicado en Facebook, la radio decidió prescindir de los servicios de los conductores (Christian Wagner, Francisco ‘Pancho’ Hermoza y Luis Melgar) de manera indefinida.



Asimismo, reiteraron su "tajante rechazo frente a cualquier forma de vulneración de los derechos e integridad a las mujeres y las personas en general".

Como se sabe, el caso de la censista ha conmocionado a todo el país, sin embargo, la versión de la joven no se conocía hasta hoy. Ella habló en exclusiva con el programa de Beto Ortiz y denunció que supervisores del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) le ofrecieron mil soles para no hacer efectiva su denuncia.



"Lo primero que han hecho es importarles cómo quedaban ellos, y yo ¿cómo estaba quedando?”, manifestó. "Yo le supliqué que no me hiciera daño", manifestó.