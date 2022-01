El director general de fiscalización y sanciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Miguel Ángel Ontiveros, informó que el allanamiento y descerraje a la planta de transmisión de propiedad de Radio Tigre SAC (Radio PBO) en el Morro Solar, en Chorrillos, se dio este miércoles porque “no tiene autorización”.

“El día de hoy nosotros, al haber solicitado al Poder Judicial una cautelar con esta estación que no tiene autorización se procedió al decomiso de los equipos. No tiene autorización. Exactamente fue notificado con Resolución Viceministerial 648-2019 el 11 de setiembre de 2019″, detalló en declaraciones a RPP Noticias.

Explicó que se le canceló su frecuencia porque no renovó a tiempo la autorización que otorga el MTC. “Más aún se le notifica dos veces en diciembre del año pasado y enero de este año diciéndole que están operando sin autorización del MTC y es por eso que se ha procedido a realizar la cautelar a esta estación ilegal”, añadió.

Asimismo, desmintió que no se les haya notificado debidamente. “Me causa admiración que salga por algunos medios de comunicación de que nunca fueron notificados. Eso es falso. Por su puesto, se le tiene que notificar al gerente general que es Ricardo Martín Belmont Vallarino”.

“Se le ha notificado que no tiene autorización para operar porque ya está cancelada. Como el ministerio respeta todos los procesos debidos entonces recién se le ha cancelado formalmente porque pueden apelar a cualquier resolución, pero ya formalmente se le ha cancelado el 11 de setiembre de 2019″, reiteró el funcionario del MTC.

Más temprano, Phillip Butters informó que personal de la Fiscalía y del MTC intervino la planta transmisora de PBO radio en Chorrillos. “Han llegado unos sujetos, no se han identificado, con chalecos del ministerio de Transporte y Comunicaciones, otros con chalecos de la Fiscalía, no han dejado ninguna notificación. Han ingresado, han hecho un descerraje y se han llevado un equipo. Cuando le han dicho firmen un papel al wachiman que había ahí, los señores no se habían identificado y no han dejado ninguna notificación”, explicó durante su programa en vivo.

“¿De dónde puede venir eso? Porque al no haber dejado ninguna notificación no sabemos a qué atenernos. El ministro de Transporte y Comunicaciones y la Fiscalía también nos va a tener que dar una razón de esto. Porqué, ¿de dónde viene esto?”, cuestionó.

Asimismo, el conductor indicó que el personal de la Fiscalía y el MTC clausuraron la caseta de PBO Radio colocando un candado. “Han ido ellos y han puesto un candado. Con quien tratan en esta situación de esta naturaleza es con un wachimán, con nadie más. Lo que normalmente pasa es que dejan una notificación. Si el wachimán, de cualquier edificio se niega a firmar la notificación dejan igual el papel debajo de la puerta porque si no, no existiría ningún tipo de actuación fiscal o penal”, señaló.

“Esto para mí es un evidente atentado contra la libertad de expresión”, aseveró.

