Más de 700 nuevas palabras, entre ellas covidiota, coronacrisis, covidólogo y coronaboda, han sido incorporadas por la Real Academia Española (RAE) en su Diccionario histórico de la lengua española. Y es que el contexto de la pandemia va originando cambios o adaptaciones no solo ligados a normas sanitarias, trabajo remoto y compras digitales sino también al uso de nuevas palabras.

Trome conversó con el profesor y periodista Jesús Raymundo, conocido como ‘Doctor Tilde’ y autor del libro ‘La redacción no se improvisa’, quien explica que “un diccionario recoge las palabras que los usuarios creamos o le damos significado o las adaptamos. Hay palabras nuevas, otras que envejecen, otras que se usan poco, otras que mueren”.

EN EL HISTÓRICO, NO EN EL DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA

En el Diccionario histórico de la lengua española, se ha incorporado 714 palabras, que aparecen sobre todo en medios digitales de España y de América o que se están usando. Y entre las novedades, hay un grupo relacionado con la pandemia de la COVID-19.

“Este es un diccionario nativo digital, con la historia de las palabras y un poco de su etimología (de donde viene), morfología (estructura, cómo se escribe) y el aspecto semántico (significado)”, precisó Raymundo, quien también es director de la Escuela de Comunicaciones Artífice.

Jesus Raymundo, Dr. Tilde

NUEVAS PALABRAS

Así se ha incorporado: covidiota, palabra formada de covid e idiota y se refiere a la persona que no quiere hacer caso a las normas sanitarias para evitar el contagio del coronavirus.

“Según el Diccionario histórico de la lengua española, esa palabra se documenta en el 2020, con el diario digital 20 Minutos de Madrid, el diario de Sevilla y la BBC.com”, dijo.

En el Perú todavía no se usa esa nueva palabra, pero dio como ejemplo: Es un covidiota el que no quiere usar mascarilla. Con ese concepto de no querer cumplir las normas sanitarias, sin intención de insulto, se podría decir que Miguel Bosé es un covidiota. En nuestro país hay varios con igual actitud.

Nuevas palabras como covidiota han sido incorporadas en el Diccionario histórico de la lengua española. (RAE)

Entre las nuevas palabras están:

*Covidivorcio: Divorcio producido tras el confinamiento por la pandemia por el coronavirus.

*Covidmanía: Preocupación obsesiva por contraer la COVID-19.

*Covidólogo: Especialista en la COVID-19.

*Coronaboda: Boda que se celebra durante la pandemia del coronavirus.

*Coronafiesta: Fiesta celebrada durante la pandemia del coronavirus (acá llamados ‘privaditos’).

*Coronacrisis: Crisis, principalmente económica, derivada de la pandemia del coronavirus.

*Coronacompra: Compra realizada durante la pandemia del coronavirus.

*Coronadiccionario: Compilación de palabras creadas o activadas en el uso durante la pandemia de la COVID-19.

SEPA QUE:

*La RAE recoge palabras que tienen uso en determinado país o región, con el significado que en ese momento le dan los usuarios.

*Además del Diccionario de la lengua española, que está en su vigésimo tercera edición, la RAE también tiene el Diccionario panhispánico de dudas, el Diccionario panhispánico del español jurídico, el Diccionario de americanismos, el Diccionario histórico de la lengua española, entre otros.

*Si las nuevas palabras del Diccionario histórico de la lengua española permanecen, serán incorporadas al Diccionario de la lengua española. (Isabel Medina)

Nuevas palabras como covidiota han sido incorporadas en el Diccionario histórico de la lengua española. (RAE)