Pedro Castillo está detenido por dar un golpe de Estado. El Congreso lo vacó. La crisis no termina. Hay protestas en algunas regiones del país. Por tal motivo, Trome conversó con el nieto del recordado expresidente de la República, Fernando Belaunde Terry, el ex ministro de Energía y Minas y consultor graduado en Economía, Rafael Belaunde Llosa, quien busca aclarar el panorama.

TE VA A INTERESAR: PEDRO CASTILLÓ SI DIO ORDEN PARA GOLPE DE ESTADO E IBA A DETENER A FISCAL DE LA NACIÓN, SEGÚN JEFE DE POLICÍA

Rafael, estamos en una complicada crisis política, ¿es sostenible un gobierno de Dina Boluarte?

Es sostenible en tanto logre los consensos que le den fortaleza porque es muy débil, ella no tiene bancada, no tiene partido, entonces su supervivencia dependerá de que logre un amplio acuerdo nacional.

Te lo pregunto porque en algunas zonas del país hay gente reclamando por adelanto de elecciones…

El adelanto de elecciones, en el fondo, no depende de ella. Tendría que nacer del Congreso y en una conversación seria con las fuerzas vivas de la sociedad.

Trome conversó con el exministro de Energía y Minas, Rafael Bealúnde Llosa, sobre la actual coyuntura política de nuestro país.

Dina no tiene bancada y al parecer está asustada. Si te convoca ¿qué le recomendarías?

Ella tiene que asumir las riendas del gobierno, ejercer el poder. La sucesión constitucional es eso. Ella es ahora la presidenta. Encarna, personifica a la nación. Ella tiene que asumir las riendas del poder...

¿Cuáles serían esas tres cosas que se deben de hacer para darle estabilidad al país?

Una es desbaratar la conspiración golpista, número dos es limpiar el Estado de la organización criminal que nos ha gobernado y tres organizar una amplia ronda de conversaciones con todas las fuerzas políticas para ver si se acorta el mandato, para encontrar una salida a la crisis política.

PEDRO ANGULO, EL NUEVO PREMIER

¿Qué te parece el nombramiento de Pedro Angulo como primer ministro?

En términos generales, me da la impresión de que es un gabinete cualitativamente mejor que todos los gabinetes de Castillo. Espero que le devuelvan la decencia y dignidad a la alta gestión pública. Respecto al premier, este puesto demanda tener amplias habilidades políticas y gerenciales. Me da la impresión de que tiene lo segundo, pero no sé si lo primero, es decir, la aptitud política. Su rol será gravitante en articular las conversaciones con las fuerzas políticas y las fuerzas vivas de la sociedad. Espero que tenga éxito.

¿Te inspira confianza Alex Contreras cómo ministro de Economía?

Es significativamente mejor que Francke, es un poco de la misma línea que (Kurt) Burneo, es decir, una línea más social demócrata y keynesiana, consistente con la naturaleza misma del gobierno y de la presidenta. Pretender relanzar la inversión, empleo y crecimiento, creo que es una tarea perdida en este gobierno, carecen de mandato para ello. Sin embargo, creo que es un gabinete correcto para lo que les corresponde hacer, es decir, limpiar la casa, devolver la decencia y el decoro a la administración pública y dejar todo expedito para la llegada de un nuevo gobierno, cuando sea que esto toque.

Rafael Belaunde considera que Dina Boluarte tiene que asumir las riendas del poder. (Fotos: @gec)

‘PEDRO CASTILLO ES UNA ESTAFA’

En una entrevista pasada dijiste que con Pedro Castillo nos gobernaba una organización criminal. ¿Por qué crees que hay gente que aún lo respalda?

Ahí hay dos cosas. Hay gente que se ha beneficiado o que ha sido cómplice del latrocinio que ha padecido el Perú en estos catorce meses, pero también hay gente que creo que veía genuina, inocentemente quizá, en un maestro rural una especie de reivindicación histórica entendible, pero la verdad de las cosas es que Pedro Castillo ha sido una estafa, un fraude, un personaje creado para engañar a la población.

Castillo dio un golpe de Estado el miércoles 7, pero sus defensores dicen que no ha cometido delito. ¿Qué opinas?

(Sonríe) Que hay que tener sangre en la cara.

¿Qué te parece la declaración de Guido Bellido, quien dice que Castillo fue drogado para dar ese mensaje?

Guido Bellido es un tinterillo, un leguleyo, eso es una ofensa a la inteligencia de las personas. El golpista Pedro Castillo con la banda presidencial puesta, personificando a la Nación y en calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas ha ordenado la disolución del Parlamento y la intervención de todos los poderes del Estado. Eso lo convierte en ese momento en un dictador. Ahora que haya sido inútil e incapaz de consumar su delito no lo exime de la responsabilidad.

Algunos analistas aseguran que ahora que ha caído Castillo, sectores radicales van a generar violencia. ¿Qué se debe hacer?

Bueno, el Perú padece la amenaza de los sectores violentistas desde hace muchos años. La solución acá está en que finalmente las poblaciones más postergadas sientan una reivindicación económica, social, sientan que viven en un país en el que tienen posibilidad de progresar. Esa es la gran deuda pendiente de nuestra República.

¿Cuál es tu explicación al golpe de Estado que dio Castillo sin tener ningún tipo de respaldo?, ¿qué buscaba?

Lo que creo es que él se ha asustado con las declaraciones de Salatiel Marrufo porque este individuo estaba contando cómo él directamente, no a través de testimonios … Él ha entregado 100 mil soles en una oportunidad y después armadas durante cincos meses por casi medio millón de soles más, entonces él se ha visto descubierto en el robo y ha tratado en una maniobra torpe y desesperada, consistente con la forma que ha gobernado, ha salido a dar un golpe de Estado.

Existen políticos que afirman que lo ha hecho solo, ¿será cierto?

Esto no lo ha hecho él solo. El discurso no se ha escrito solo, las cámaras no han llegado solas, la transmisión a nivel nacional, eso no ha ocurrido espontáneamente. Acá hay una conspiración golpista que tiene que ser desarticulada y cuyos responsables tienen que ser llevados ante la ley.

Belaunde considera necesario que las poblaciones más postergadas sientan una reivindicación económica y social, además, que viven en un país en el que tienen posibilidad de progresar. (Fotos: Giancarlo Ávila / @gec)

BETSSY CHÁVEZ

¿Te parece que Betssy Chávez también es responsable de este delito?

Me parecería muy raro que no. Ella ha sido una más que defensora, cómplice de este gobierno y ahí están los chats donde se hace evidente su participación.

El gobierno mexicano de López Obrador está interviniendo en asuntos de nuestro país. ¿Cuál crees que sea el propósito?

Bueno, López Obrador primero es un sinvergüenza y después es alguien que no tiene ningún compromiso con la legalidad ni con la democracia. Él tiene una agenda política. Una turbia, oscura y lamentable agenda política que quiere esparcir por el área latinoamericana.

Todo el clima político está enturbiado, ¿cómo hacemos para salir de esto y encauzar al Perú hacia el progreso?

El partido proclamado como ganador es Perú Libre, entonces, por más que Dina Boluarte no sea tan mala como Pedro Castillo, yo no creo que se pueda esperar tampoco un cambio de 180 grados, salvo que se logre un amplio consenso para una reforma constitucional que acorte el mandato e incorporen en esa misma reforma algunos otros temas que son de impostergable importancia.

Diversos analistas han alertado que Antauro Humala está moviendo masas en el interior del país, incluso para venir a Lima y cerrar el Congreso. ¿Qué opinas?

A ver, yo creo que la historia nos dice, nos enseña que no se puede subestimar a nadie. Dicho eso, Antauro Humala es un perdedor y un fracasado. Como militar fracasó, tuvo una mediocre carrera militar hasta que lo botaron. Como político dio la asonada del Andahuaylazo que fue otro fracaso. Solo sirvió para asesinar policías, pero no obtuvo ningún objetivo político. Entonces, al final en lo único que el señor Antauro Humala tiene experiencia y éxito es en la confección de peluches de Hello Kitty en el penal.

¿Qué te parece el rol que han cumplido las Fuerzas Armadas en esta intentona golpista?

Encomiable.

Tú eres economista, ¿qué ruta debe seguir el país para enrumbar al crecimiento?

Yo creo que esto se sostiene en dos ejes. Uno, convocar la inversión, relanzar el Perú hacia la recepción de enormes niveles de inversión porque el Perú tiene infinidad de potencialidades, no solo en el campo minero que es lo tradicional, pero en la agroindustria, en la infraestructura, en los trasvases, en los proyectos de irrigación. Y también es fundamental que los gobiernos entiendan que en un país como el Perú el Estado tiene un rol importante que cumplir para integrar a la gente a la economía.

Gracias Rafael...

Gracias a ti.

MÁS INFORMACIÓN: