¿SE BURLÓ? Rafael López Aliaga, candidato a la Alcaldía de Lima, brindó una entrevista a RPP tras el debate municipal que se realizó el último domingo 25 de setiembre. El líder de Renovación Popular se pronunció sobre el periodista Christopher Acosta.

“La entrevista del domingo pasado con Rosana Cueva, usted hablaba que tenía chequeado al periodista Christopher Acosta, ¿no cree que es una actitud un poco agresiva sobre la prensa de investigación? ”, le consultó el periodista de RPP.

Ante esto, López Aliaga, cuyo apodo por parte de la población es ‘Porky’, no dudó en disculparse nuevamente, asegurando que él ahora es puro amor. Sin embargo, al terminar sus declaraciones soltó una carcajada.

“He tenido una entrevista con Beto Ortiz y me ha hecho pedir disculpas. Yo he dicho que tiene razón, es más, le he dicho ‘Christopher Acosta te amo’, ¿ya? Porky es amor, hermano, si me equivoco, te amo , te quiero fraternalmente, no como Jaime Chincha que le digo te amo y se pone nervioso, es un amor fraterno, nada más, jaja”, puntualizó.

JULIANA OXENFORD CHANCA A LÓPEZ ALIAGA

A través de su cuenta de Twitter, la conductora Juliana Oxenford se refirió al candidato por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien en más de una oportunidad la ha insultado y denigrado su trabajo en la televisión.

“Le preguntan por la violencia que él mismo ha ejercido contra la mujer, y termina hablando de motos. Queda claro que a RLA (Rafael López Aliaga) el tema le importa tanto como su deuda con la Sunat ”, acotó.