El alcalde de Lima Rafael López Aliaga anunció que declarará el Centro de Lima como zona intangible debido a las violentas protestas que han sacudido la capital en los últimos días. “Que se vayan a otro lado, pero en Lima no son bienvenidos esa gente que viene a detrozar”, manifestó.

Un día después de la violenta protesta que dejó como saldo un fallecido y varios heridos, el alcalde López Aliaga tomó la palabra. “El centro de Lima vamos a declararlo zona intangible y pido el apoyo de todos los regidores”, afirmó.

TROME | Rafael López Aliaga culpa a Pedro Castillo de muertes (Canal N)

Añadió que no habrá más plazas San Martín y Dos de mayo para las personas que generan la violencia. “Fuera, no se puede estar destrozando la ciudad, que se vayan a otro lado, pero en Lima no son bienvenidos esa gente que viene a destrozar, si fuera marcha pacifica sí”, explicó.

López Aliaga también afirmó que muchos de los que participan en las protestas se van a tomar después de sus manifestaciones. “Les pido aprobar una ordenanza donde se les prohíbe usar la plaza San Martín para sus comidas”, les dijo a su regidores.

López Aliaga pide a Dina Boluarte intervención del Ejército

El alcalde de Lima también le pidió a la presidenta Dina Boluarte la intervención del Ejército en el caso de ataques contra aeropuertos, carreteras y bienes esenciales.

“El Perú ya no aguanta más esas majaderías que no pasan en Cuba, que no pasan en Venezuela, ni en China”, manifestó RLA y afirmó que también convocará marchas si continúa esta situación.

Rafael López Aliaga también responsabilizó a Pedro Castillo de las muertes en protestas.

Rafael López Aliaga se pronunció sobre la violenta protesta del sábado en el Centro de Lima, en la que murió un manifestante, sumándose a la lista de fallecidos en violentas protestas contra el gobierno. El burgomaestre consideró ‘al expresidente Pedro Castillo como el responsable de esta matanza’.

“Han entrado a robar es la verdad y han dejado 18 meses el país a la deriva, preparando esta gran matanza. Esta matanza es culpa de Castillo y de toda su gente.... Y que han ido diciendo en todo el país ‘ríos de sangre’ y qué ha estado diciendo el ‘viejito loco’ que estaba de premier”, manifestó Rafael López Aliaga.

