El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, consideró que si la presidenta de la República, Dina Boluarte, no es capaz de lograr la “pacificación” del país ante la ola de protestas que han sacudido al país desde que asumió el cargo, debería presentar su renuncia.

“Si ella no es capaz de pacificar el país, debería renunciar, porque lo que está pasando en el Perú no pasa en ninguna parte del mundo”, sostuvo en entrevista con RPP.

Respecto a un tiempo estimado para lograr dicha “pacificación”, el líder de Renovación Popular indicó que poner plazos “sería muy soberbio”, pero que había escuchado que ese proceso tomaría dos meses.

“Yo he escuchado al responsable de pacificar, que es el jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., que ha puesto un plazo de dos meses. Voy a esperar ese plazo para pronunciarme”, señaló.

López Aliaga consideró también que dicha “pacificación” debería incluir programas de desarrollo social en regiones como Puno. “Tú no puedes ir a pacificar sin solucionar los temas sociales. Tiene que haber un plan de inversión social en Puno, con el Ejército. Pacificación más ayuda, más inversión . Por ejemplo, el tema del friaje en Puno, de una buena vez pongamos las carpas térmicas que se usan en todo el mundo y dejar cada año de tener el problema de las heladas”, afirmó.

RLA opinó que Dina Bolaurte debería renunciar si no controla las protestas. (RPP)

ADELANTO DE ELECCIONES

El alcalde y también excandidato a la presidencia de la República señaló que la oposición de parte suya y de su bancada a que se aprueben los proyectos para un adelanto de elecciones tienen que ver con opiniones de constitucionalistas que consideran que el cargo de congresista es irrenunciable.

“Si sentamos precedente, qué fácil. Monto una asonada con plata del extranjero o de minería ilegal o narcotráfico, junto una asonada y empiezo a dar dinero para el partido, 100 dólares a cada persona, y destrozo Lima”, advirtió.

Recordemos que una solicitud de reconsideración presentada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) no pudo ser resuelta por los parlamentarios y finalmente la sesión del Congreso fue suspendida. Como esta legislatura no fue ampliada, el nuevo debate del adelanto de elecciones no se podrá realizar.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso Nano Guerra García consideró esta situación como una obstrucción de “la derecha radical que no quiere un adelante de elecciones”.

