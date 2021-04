El candidato presidencial de Alianza para el Progreso, César Acuña, mostró su solidaridad con la periodista Juliana Oxenford, luego que el candidato de Renovación Popular Rafael López Aliaga la llamo ‘ignorante de porquería’. “Lamento lo que ha pasado con Rafael.... es el comportamiento de un patán”, expresó indignado el exalcalde de Trujillo.

Acuña se presentó en el programa Al Estilo Juliana para brindar sus impresiones sobre la campaña presidencial. Desde el primer momento, Acuña Peralta dejó en claro su rechazo a los comentarios de López Aliaga, quien llamó ‘ignorante de porquería’ a la conocida periodista.

“Lamentó lo que ha pasado con Rafael (López Aliaga) ‘lo voy a decir con sus palabras, es el comportamiento de un patán”, dejó en claro el líder de APP.

El expresidente regional de La Libertad expresó su solidaridad con la periodista y consideró que el país no necesita a un presidente que no respeta a las mujeres. “Es mejor que (esto) haya pasado ahora, con ese comportamiento de no respetar a las mujeres.... El Perú no necesita presidentes patanes y más aún que no respetan a las mujeres” , expresó.

Acuña afirmó que está indignado con una persona que aspira a ser presidente. En la entrevista el candidato también compartió alguna de sus principales propuestas en caso de ganar las elecciones.

Durante su campaña en e San Juan de Lurigancho, Rafael López Aliaga calificó a Juliana Oxenford como ‘una ignorante de porquería’, por cuestionar su propuesta de viajar a los Estados Unidos a negociar la compra de vacunas contra el COVID-19.

