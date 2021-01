Rafael López Aliaga, el candidato a la presidencia del país por el partido Renovación Popular, llamó ‘asesina’ a la periodista Juliana Oxenford en una controvertida entrevista en el Al estilo Juliana. “¿Quieres matar a alguien? Quieres matar pues, eres asesina, grábate esa”, le dijo el empresario a la conductora cuando le preguntó sobre su declaración de llevar ‘a una niña abusada a un hotel 5 estrellas’.

Todo ocurrió cuando la periodista le preguntó por las niñas víctimas de abuso sexual y las declaraciones que brindó el empresario en otro programa sobre llevar a una víctima de abuso ‘a un hotel 5 estrellas’. El empresario pidió disculpas y afirmó que hiso una metáfora.

“Juliana te estás quedando con una parte de la frase. Yo quiero salvar las dos vidas ¿O tú si quieres matar gente?. Quieres matar a alguien? Porque hay un niño ahí”, preguntó primero López Aliaga.

Pese a que la periodista dijo que ‘ella no quería matar a nadie’, el candidato continuó: “Respóndeme la pregunta ‘quieres matar a alguien, es un ser humano. Aparte de la política.. antropología. ¿Tú quieres matar? Quieres matar pues. Eres asesina, grábate eso”

López Aliaga continuó con frases como “Tu quieres solucionar el problema, matando a otro ser humano” y “si tú quieres ser asesina, es tu problema.”

JULIANA OXENFORD SE DEFIENDE

Por su parte, Juliana Oxenford también se defendió: “Yo no he dicho en ningún momento que quiero que una niña aborte y creo que hay que defender a una niña violada y en el caso de una criatura que ha sido vulnerada..... Yo no estoy a favor del aborto de manera indiscriminada; pero cuando se trata de una niña que ha sido violada, sí debería estar permitido la interrupción de este embarazo porque pone en riesgo su salud, física y mental”.









TROME | Rafael López Aliaga llama asesina a Juliana Oxenford (Al estilo Juliana)

TAMBIÉN LEE:

Cusco: Contraloría advierte riesgo de retraso en ejecución de la Vía Expresa

Paolo Guerrero: Internacional piensa en el retorno del delantero peruano

Conoce la tentadora oferta del Mónaco de Francia por un referente del Real Madrid