El candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga fue duramente criticado por manifestar, en una conferencia de prensa, su opinión sobre el caso de Ana Estrada y el fallo del Poder Judicial de respetar su decisión de terminar sus días mediante el procedimiento de la eutanasia.

López Aliaga brindó una conferencia de prensa en Trujillo y cuando le preguntaron su opinión sobre la eutanasia y el fallo judicial a favor de Estrada, respondió: “Yo le digo algo, si una persona se quiere matar es libre. Si se quiere matar se sube un edificio y se tira, para qué busca que el estado se entrometa”.

El candidato también consideró que este caso ‘es un tema caviar para hacer escándalo’. “Es un tema muy particular, yo respeto la vida de la señora; pero si quiere matarse, que no comprometa al estado, que sea libre”, expresó.

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA AFIRMA QUE ‘ES IUN CORTINA DE HUMO’

Para Rafael López Aliaga este caso no es más que una cortina de humo, para desviar la atención ya que ‘la gente que está muriéndose de hambre, no hay vacuna, no hay seguridad ciudadana, no tiene educación’. “Y venimos con un caso muy raro, que ocupa todas las planas, de una señora, que se mate pues, para que quiere que el estado la mate”, agregó.

En tanto, también consideró que el fundador del Sodalicio, Luis Fernando Figari, debería estar en prisión, por las graves denuncias en su contra. “Lo he dicho muchas veces, él debería podrirse en la cárcel”, manifestó el candidato.

Controvertidas declaraciones de Rafael López Aliaga sobre la eutanasia.

CANDIDATO LÓPEZ ALIAGA ES EXCLUIDO POR EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL

En tanto el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 decidió excluir de las Elecciones Generales del 2021 a Rafael López Aliaga, al considerar que infringió el artículo 42° de la Ley de Organizaciones Política (LOP) que especifica que “la promesa, o la dadiva donación supere las 2 UIT, tiene cono sanción la exclusión del candidato” por afirmar que donaría su remuneración “a organizaciones caritativas”, en las redes sociales.

Sobre esta situación, López Aliaga puede apelar esta decisión ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y continuar en la carrera rumbo a la presidencia del Perú.

