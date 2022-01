El excandidato presidencial, Rafael López Aliaga, señaló que ha declinado a su intención volver a postular a la presidencia de la República, a fin de que se consolide una coalición de fuerzas políticas de cara a los próximos comicios generales.

En declaraciones a Exitosa, López Aliaga dijo que personas como el abogado Lucas Ghersi o el congresista Roberto Chiabra serían buenos candidatos al máximo cargo de elección popular.

“Ya lo dije, lo he dicho ya en cinco entrevistas, esta es la sexta vez que lo digo, he declinado a ser presidente del Perú para que haya un frente, una colisión popular y lo mismo le pediría a Keiko. Fuerza Popular no es Keiko solamente, ahí hay mucha gente (que podría asumir liderazgos políticos)”, declaró.

“Lucas Ghersi me gusta, es un joven muy bien formado en sus ideas, el señor Chiabra, que no está en mi partido, también ¿por qué no? Hay gente de primera, tenemos para escoger”, agregó.

En esta línea, López Aliaga hizo un llamado a que Keiko Fujimori tampoco participe en unas nuevas elecciones presidenciales, al considerar que ya perdió la oportunidad de llegar a Palacio de Gobierno en dos ocasiones.

“Keiko, perdiste la oportunidad dos veces. La primera con PPK, empezaron a hacerse la guerra y fue una oportunidad perdida para el Perú (…) Ahora es esta, no deslinda de gente corrupta y eso a mí me molesta. A mí me decían en provincia ‘¿Cómo puedes apoyar a una candidata que ha recibido plata de estas empresas corruptas?’ pero, lamentablemente, era el mal menor”, agregó.

En otro momento, consideró que el presidente de la República, Pedro Castillo, debe renunciar al cargo luego de haber admitido en una reciente entrevista que “no está preparado” para ser mandatario.

“Entrando al tema de Pedro Castillo, él no está preparado. […] Perú no puede ser la práctica de 30 millones de personas, es un tema bien fregado. Un tema que me ha desilusionado es que pensé que era un campesino que, bien rodeado, lo hubiera hecho mucho mejor. Mi conclusión es que debe renunciar junto a la señora Boluarte”, dijo.