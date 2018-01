¿Rafael Rey es ‘víctima de una maldición caviar’? Todo esto y más sobre la política peruana en ‘Pepitas’

ACCIDENTE I

Rafael Rey arrancó el 2018 con el pie izquierdo. Sufrió una caída cuando estaba en su domicilio y se fracturó la clavícula derecha. Tuvieron que ponerle pernos y placas de metal. Ayayay…



ACCIDENTE II

Ni bien se enteró de lo ocurrido, José Barba señaló que su amigo y compañero en el programa ‘Rey con Barba’ (Willax TV) había sido ‘víctima de una maldición caviar’. Le deseó pronta recuperación…



NO APARECEN

En las redes vacilan Héctor Becerril y Daniel Salaverry porque no aparecen desde que Fuerza Popular no logró vacar a PPK. Hay hasta memes y caricaturas donde están ‘escondiditos’. Y eso que ambos son voceros…



NO ASISTIRÁ

Gerardo Sepúlveda, el chileno socio de PPK, tenía que acudir mañana a la Comisión Lava Jato del Congreso. Sin embargo, envió una carta a Rosa Bartra donde le comunica que no irá. Hummm…



INSULTAR

Laura Bozzo chancó a Alberto de Belaunde y hasta lanzó una lisura. El legislador respondió con una chiquita: “No pago por insultar. No soy como otros en los noventa”. Toma mientras. Uyuyuy…



EL NOBEL

El premio Nobel de Química, Roger David Korngerg, estuvo en el Congreso donde dio una charla magistral. Precisó que ‘el descubrimiento es el motor y esperanza del progreso del futuro’…



MAL DESEO

Nos cuentan que la fujimorista Maritza García reveló que cuando votó en abstención por la vacancia de PPK, fue agredida verbalmente, ‘al extremo que le desearon la muerte’. ¡Qué feo!...

