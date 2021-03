El cáncer de cuello uterino se ha vuelto el segundo tipo de cáncer que más suele afectar a las mujeres peruanas, registrando solo en el 2020, más de 4 mil nuevos casos y cerca de 2 mil muertes. Sin embargo, a causa de la pandemia, estas cifras podrían ir en aumento, dado que miles de mujeres han dejado de realizarse un chequeo preventivo.

Ante esta problemática, la Liga Contra el Cáncer, por el Día Mundial de Cáncer de Cuello Uterino (26 de marzo) y como parte de las actividades de su campaña “Del Cáncer También Me Cuido” que cuenta con el apoyo de RIMAC Seguros y Nosotras, realizará despistajes de cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer, en sus centros de prevención por una donación de S/. 31.00. La donación contribuirá a que la institución continúe realizando acciones de prevención de forma gratuita en las zonas menos favorecidas.

De esta manera, las mujeres podrán acceder a chequeos clínicos de cáncer de cuello uterino (prueba de papanicolaou y prueba de inspección visual con ácido acético), además de despistajes clínicos de mama, piel, ganglios y tiroides.

La campaña se realizará durante todo el mes de marzo en los Centros de Prevención y Detección ubicados en Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 727) y Pueblo Libre (Av. Brasil 2746). La atención será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Para agendar las citas se podrá realizar a través de: ingresando a la web www.ligacancer.org.pe/citas, llamando al (01) 204- 0404 o escribiendo al WhatsApp: 988 562 238.

VITAL IMPORTANCIA

“1 de cada 15 mujeres de 20 años tienen una lesión producida por el Virus del Papiloma Humano (VPH), principal causante del cáncer de cuello uterino. Por ello, es vital la realización anual de chequeos oportunos que permiten detectar estas lesiones antes de que se conviertan en cáncer. Por este motivo, invitamos a todas las mujeres a agendar su despistaje de cáncer en nuestros centros de prevención que cuentan con todos los protocolos de bioseguridad”, señaló Damary Milla, Gerente General de la Liga Contra el Cáncer.

Es importante señalar que el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de cuello uterino es el Virus de Papiloma Humano, un virus de transmisión sexual altamente contagioso, que genera cáncer de cuello uterino y de otros tipos, como el de boca, lengua, garganta, pene, ano, vagina, vulva y verrugas genitales. Existen más de 100 tipos de Virus del Papiloma Humano, de los cuales, 14 se relacionan al cáncer y podrían generar, con el tiempo, algunas de estas riesgosas enfermedades.