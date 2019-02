Niña con cáncer necesita ayuda para comprar medicinas para su tratamiento

La pequeña Ainhoa Cépeda tenía 1 año y tres meses cuando se le diagnosticó un tumor de células germinales. El tratamiento de esta luchadora se desarrollaba con normalidad hasta enero cuando regresaron los dolores abdominales, el estreñimiento, los pujos, vómitos y fiebre.

"Mi hija padece de metástasis cerebral. Fue la sospecha de su médico tratante y estaba en lo cierto. Tuvimos que hacerle una resonancia particular porque teníamos que esperar hasta marzo para que el seguro social nos diera la fecha", escribió Andrea Soto, la madre de Ainhoa en su cuenta de Facebook.



La metástasis cerebral afectó el ojo izquierdo de Ainhoa al desviarlo, por lo que su madre mostró preocupación.



"Ainhoa ya empezó su tratamiento de quimioterapia de segunda línea y necesita 8 ampollas que para mí y mi familia son muy costosas y el seguro no las cubre. Se llama Avastin (bevacizumab) y su función es evitar la vascularización del tumor, es decir, no le deja crecer más o expandirse", agregó.



Con Avastin (bevacizumab), que será aplicado el 1 de marzo, y la quimioterapia, se podrá lograr vencer la metástasis cerebral.



Andrea Soto, madre de Ainhoa, necesita aproximadamente 20 mil soles para esta luchadora, que es su hija. En su cuenta de Facebook también escribió los números de cuentas para realizar donaciones:



Número de cuenta en soles de BBVA Continental a nombre de Andrea Soto Cánepa es: 0011-0518-0200059405 CCI 011-518-000200059405-87.



BCP a nombre de Alberto Cépeda es: 191-91831646-0-36 CCI 00219119183164603651.



La madre de Ainhoa también facilitó su número para cualquier ayuda: 997185730.



Asimismo, también pueden ayudar a Ainhoa, a través de gofundme.com, ingresando AQUÍ.