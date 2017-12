Recuento 2017: Los 10 casos policiales que marcaron el 2017

El 2017 estuvo marcado de incidentes tristes y tenebrosos. Asesinatos, feminicidios y demás noticias llenaron las páginas del diario. Es este recuento, te traemos los 10 casos que más impactaron en el 2017.

1. La Gata: Shirley Silva Padilla

Así se mostraba Shirley Silva Padilla en las redes sociales. (Fotos: Facebook) Así se mostraba Shirley Silva Padilla en las redes sociales. (Fotos: Facebook)

Un horrible crimen ocurrido en San Juan de Lurigancho, dejó atónitos a los limeños a mediados de año. Shirley Silva Padilla, mejor conocida como 'La Gata', mató a sangre fría al dueño de un chifa que no quiso fiarle la cuenta.

Freddy Marcas, el dueño y cocinero de un chifa en San Juan de Lurigancho, nunca esperó que una discusión por la cuenta fuera a arrebatarle la vida. El padre de una niña recibió un disparo en la cabeza por parte de una mujer descontenta con la comida.



Más adelante se conoció que Shirley Silva Padilla había asesinado a otro hombre horas antes porque le propinó algunos piropos. 'La Gata' sacó su arma y asesinó al hombre que la acosaba de dos balazos. El sujeto quedó tendido en plena calle de San Juan de Lurigancho.



Asesinato en San Juan de Lurigancho.

2. La loca Tinder: Ana Carranza Chiara

Ana Carranza Chiara, asesina de estudiante Luis Ramírez narró los detalles del crimen. Ana Carranza Chiara, asesina de estudiante Luis Ramírez narró los detalles del crimen. USI

A inicios de año, Ana Carranza Chiara de 21 años, sorprendió a todos al perpetrar un terrible crimen. La mujer asesinó a sangre fría a su exenamorado, a quien conoció por la aplicación para cita llamada Tinder.

El cadáver de Luis Ramírez Santos fue hallado hace unos días en una calle de San Juan de Lurigancho. Durante la recreación, la asesina contó que su nueva pareja golpeó y maniató a Ramírez Santos, a quien mantuvieron secuestrado en su cuarto. Luego ella entró a la habitación y lo estranguló.

"Lo amarramos. Lo echamos sobre el piso. Le puse la soga alrededor del cuello… empecé a estrangularlo", contó Ana Carranza Chiara. "Entonces ¿Te asfixiamos? y él dijo: ‘Ya, me da igual’. Quería que lo maten, entonces yo me puse encima con mis dos pies, piso muy fuerte para poder asfixiarlo. Luego de unos minutos pensé que ya estaba muerto, pero él dijo que no estaba muerto", confesó.

3. Asesinato del periodista José Yactayo

La policía logró detener a dos implicados en el asesinato del periodista José Yactayo. La policía logró detener a dos implicados en el asesinato del periodista José Yactayo.

La muerte del querido periodista José Yactayo entristeció a muchos a inicio de año. Su cuerpo, hallado sin vida luego de estar desaparecido, dejó un gran misterio por resolver: ¿Quién asesinó al periodista?

Muchas figuras se vieron envueltas en el caso. Beto Ortiz, amigo cercano y colega de José Yactayo, fue una de las últimas personas en ver al periodista. Incluso, fue acusado de manipular la evidencia del crimen por llevarse una memoria con los videos de un documental que estaban realizando juntos.

Al final, un chip delató al verdadero asesino de José Yactayo. Wilfredo Zamora terminó sus días de impune libertad por una equivocación que cometió tras asesinar al periodista . El descuartizador usó el chip del celular del periodista hasta después de su muerte para aprovechar el saldo que el equipo tenía para hacer llamadas telefónicas a diferentes números telefónicos



La confesión de Wilfredo Zamora, descuartizador de José Yactayo

4. Atropello en Costa Verde

Guillermo Riera, empresario que atropelló y mató a 3 jóvenes, ya está en manos del Poder Judicial Guillermo Riera, empresario que atropelló y mató a 3 jóvenes, ya está en manos del Poder Judicial

Guillermo Riera Díaz arrolló con su camioneta en mayo pasado a cuatro jóvenes que se desplazaban en motocicleta por la Costa Verde. Tres de ellos murieron en el acto y uno quedó gravemente herido.

El empresario no socorrió a las víctimas y huyó del lugar de los hechos, haciendo que un trabajador suyo lo suplantara ante las autoridades. Horas después, viajó hacia los Estados Unidos pero regresó al Perú al cabo de unos días para entregarse a la justicia.

A inicios de diciembre, tras conocerse que el Poder Judicial revocó su comparecencia y dispuso su búsqueda y captura inmediata, el empresario Guillermo Riera Dïaz, investigado por el atropello y muerte de tres personas en la Costa Verde, se puso a derecho.

Guillermo Riera se entregó a la justicia

5. Yordy Reyna y Alessandra Chocano

Alessandra Ch. y Yordy Reyna. Alessandra Ch. y Yordy Reyna.

Alessandra Chocano era una promesa del vóley peruano. La joven de 16 años jugaba para un club privado y había representado al Perú en campeonatos de menores. Sin embargo, su sueño se terminó prematuramente cuando falleció, luego de una noche de fiesta.

Las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio. Recientemente, los resultados forenses han indicado que Alessandra Chocano falleció por causas naturales. Sin embargo, su celular sigue desaparecido y los padres aún creen que se trata de una homicidio.

Yordy Reyna, futbolista peruano, se vio involucrado en el escándalo y las investigaciones del caso, luego de que se conociera que el departamento en el que falleció Alessandra Chocano había sido alquilado por él. Además, el futbolista había estado presente en la fiesta, aunque no hay pruebas que lo vinculen con su muerte.

Informe policial de Alessandra Chocano.

6. Balacera en Jirón de la Unión

Peritos de Criminalística analizan el lugar donde ocurrió la balacera en Jirón de la Unión. (Fotos: Trome) Peritos de Criminalística analizan el lugar donde ocurrió la balacera en Jirón de la Unión. (Fotos: Trome)

Un trágico crimen se produjo en agosto de 2017, cuando unos hombres armados asesinaron a una trabajadora de limpieza de la Municipalidad de Lima e hirieron a cuatro personas más. La balacera asustó a los transeúntes de la concurrida zona.

Más adelante, se esclareció cómo se dieron los hechos. Cuatro hombres llegaron en dos motos al Jirón de la Unión. Ahí siguieron a un supuesto cambista. Otros dos sujetos también estuvieron cerca del cambista. Este corrió hasta una joyería y fue perseguido a balazos por los hampones. El hombre sacó su arma y respondió el fuego. Los delincuentes huyeron y en su camino dispararon varias veces contra la gente que estaba en el lugar. Varios resultaron heridos.

Los heridos fueron identificados como Alejo Cárdenas León (8!), Bertha Córdova Quispe (55), Epifania Uscamaita Huanca (41), Flor de María Acosta Jaime (48) y Zulma Poma Merino (38). Junto a ellos, un hombre de aproximadamente 40 años también fue alcanzado por las balas.



Balacera en Jirón de la Unión.

7. Matanza en Independencia

Matanza en Independencia Matanza en Independencia

Esta tragedia vistió de luto el inicio de año. En febrero de 2017, un vendedor de salchipapas inició una balacera en independencia y asesinó a cinco personas. Otras nueve personas resultaron heridas como resultado de la matanza en Independencia.

Los testigos de la balacera en Independencia informaron que el sujeto comenzó a disparar sin motivo alguno contra la gente que se encontraba en el lugar, dejando a su paso 10 personas heridas de bala.



Gastón Rodríguez, jefe de la Región Policial de Lima, informó que Eduardo Romero Naupay habría actuado en venganza cuando fiscalizadores de la Municipalidad de Los Olivos intentaron desalojarlo de su punto de venta en la avenida Antúnez de Mayolo.



Video de las cámaras de seguridad del instante de la masacre en Independencia. (Video: RPP)

8. Asesinato cuádruple en Villa María del Triunfo



Cuádruple crimen en Villa María del Triunfo. Foto: Trome Cuádruple crimen en Villa María del Triunfo. Foto: Trome

Septiembre nuevamente sorprendió a los limeños con una brutal noticia. Un albañil, que supuestamente estaba con tratamiento psiquiátrico, asesinó a martillazos a su esposa, sus dos hijos y nieta de un año, en el interior de su casa, en Villa María del Triunfo.

Según la policía, el cuádruple asesinato se habría producido el viernes al mediodía. Un familiar descubrió los cadáveres al visitar la vivienda de la Mz. C, lote 9, del asentamiento humano ‘San Lorenzo de Huambo’, en el sector de José Gálvez.



Luego de revisar la casa, los policías no ubicaron al jefe de familia, el albañil Efraín Osorio Bustillos (51). “Las sospechas recaen sobre él. Creemos que mató a toda su familia y huyó. Hemos encontrado cajas de antidepresivos que él tomaba”, explicó un perito.



Matan a una familia completa en su casa en Villa María del Triunfo. Video: Trome

9. Asesinato en San Marcos

Universidad Nacional Mayor de San Marcos redoblará vigilancia tras crimen de estudiante en pabellón de Psicología Universidad Nacional Mayor de San Marcos redoblará vigilancia tras crimen de estudiante en pabellón de Psicología

El final del año tampoco se libró de las noticias tristes. Un estudiante de psicología de la Universidad Mayor de San Marcos fue encontrado sin vida en el pabellón de psicología del centro educativo. El joven de 22 años, natural de Abancay, murió de dos cortes en el cuello. No se descarta que haya sido un homicidio.



El estudiante de psicología fue encontrado al lado de un ascensor del pabellón de psicología con un cuchillo en el cuello, arma que fue utilizada para acabar con su vida. Las autoridades se encuentran realizando las investigaciones respectivas sobre la muerte en San Marcos.



Más adelante se confirmó que uno de sus compañeros de estudios habría utilizado el cuchillo con el que cortó la comida que departían como amigos, en un intercambio navideño, para asesinar al joven estudiante.

Estudiante de San Marcos asesinado en universidad

10. Desaparición de Shirley Villanueva

Buzos no encontraron a Shirley Villanueva. Buzos no encontraron a Shirley Villanueva.

En marzo, la ingeniera Shirley Villanueva Rivera (25) desapareció, luego de reunirse con tres amigos de la universidad para ver el partido entre las selecciones de Perú y Venezuela. La desaparición se dio en la costa verde.

Los buzos de la Marina se internaron en el fondo del mar y no encontraron el cuerpo de Shirley Villanueva, quien, según Joseph Velásquez Fernández, Brayan Arenas Vivas y Edgar Pozo Velarde, se ahogó cuando ingresó a la playa Marbella, en Magdalena, después de tomar whisky.

Fue recién en agosto que los amigos de Shirley Villanueva fueron acusados de 'omisión de auxilio', pues no ayudaron ni pidieron ayuda para su la desaparecida. Es probable que los amigos de Shirley Villanueva Rodríguez hayan entrado en estado de shock y por su estado de embriaguez se hayan asustado aún más frente al fatal desenlace de los acontecimientos ocurridos ese día en la playa Marbella.



Personas que vieron por última vez con vida a Shirley Villanueva serán acusados por omisión de auxilio

BONUS.- Ni Una Menos: Caso del agresor Martín Forsyth



Una mujer sufrió maltrato en Miraflores. (Trome.pe) Una mujer sufrió maltrato en Miraflores. (Trome.pe) Ni una menos

Un video que mostraba como un hombre arrastraba sin piedad a una mujer causó la indignación en las redes sociales. En el video se observaba claramente como Martín Camino Forsyth, jalaba de los pelos a su entonces enamorada, Micaela de Osma.

La agresión se dio a plena luz del día y en el corazón de Miraflores. Algunas vecinas que pudieron ver el hecho, salieron en defensa de Micaela. Gracias a una vecina que grabó los hechos, la víctima pudo presentar la denuncia, antes de que se cometa una tragedia.



Lamentablemente, el caso reveló la precaria situación en la que viven miles de mujeres peruanas a diario. Los colectivos a favor de los derechos de las mujeres como Ni Una Menos, salieron a levantar la voz de protesta y Micaela se convirtió en un ejemplo de supervivencia en una sociedad agresiva para las mujeres.



REGRESAR AL INICIO DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.